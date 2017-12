SAV ocenila najšikovnejších vedcov

Akadémia vybrala mená ľudí, ktorí podľa jej vedeckej rady výrazne prispeli k slovenskej vede.

20. jún 2014 o 0:00 SITA

BRATISLAVA. Udelili ceny Slovenskej akadémie vied, ktoré každoročne pripomínajú výročie založenia slvoenskej akadémie. Ceny sú ocenením za vedecko-výskumné úlohy zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu a rozhoduje o nich Vedecká rada

Držiteľom ocenenia za vedecko-výskumnú prácu vo vývoji nových materiálov sa stal Vladimír Šepelák z Ústavu geotechniky SAV. Cenu si odniesol tiež kolektív z Ústavu molekulárnej biológie SAV a jeho Oddelenie génovej expresie v zložení Ján Kormanec, Renáta Nováková, Dagmar Homerová, Ľubomíra Fecková, Bronislava Řežuchová, Beatrica Ševčíková a Renáta Knirschová.

Kolektív ocenili za výsledky v oblasti výskumu vlastností nového angucyklínového antibiotika auricínu a komplexného mechanizmu regulácie jeho biosyntézy. Miroslav Londák a Slavomír Michálek z Historického ústavu SAV ocenenie dostali za kolektívnu monografiu Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja.

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka patrí Maríne Cihovej z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorú ocenili za vedecko-výskumnú prácu v oblasti výskumu využitia dospelých mezenchýmových kmeňových buniek v cielenej génovej terapii nádorov. Adam Hudek z Historického ústavu SAV si ocenenie odniesol za kolektívnu monografiu Adam Hudek et al.: Overcoming the old Borders: beyond the Paradigm of Slovak National History.

Držiteľom Ceny SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce sa stal kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV z Oddelenia subjadrovej fyziky v zložení Jaroslav Bán, Dušan Bruncko, Eduard Kladiva, Michal Seman a Pavol Stríženec. Cenu dostali za výsledky pri objave a meraní vlastností častice konzistentnej s Higgsovým bozónom v spolupráci s CERN-om.

Cenu SAV za popularizáciu vedy získali viacerí. Prvým ocenením je kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Neurobiologického ústavu SAV v zložení Mária Zentková, Matúš Mihalik, Emil Gažo, Zoltán Tomori, Milan Timko, Pavol Szabó, Marián Mihalik, Jozef Kováč, Katarína Paulovičová a Ján Gálik za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.

Rovnakú cenu si odniesli tiež Martin Hajduch z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, Milan Majtán z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, Emil Borčin z vydavateľstva VEDA za propagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja a Igor Haraj z RTVS za propagáciu vedy a presadzovanie jej rozvoja.