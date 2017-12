Hubblov teleskop musí zachrániť vesmírnu misiu New Horizons

Kozmický ďalekohľad pomôže pátrať po vhodnom cieli pre vesmírnu sondu.

17. jún 2014 o 17:08 Tomáš Prokopčák

Vesmírny teleskop pomôže sonde New Horizons.(Zdroj: NASA)

BRATISLAVA. Stane sa tak niekedy v lete budúceho roku. Rýchlo letiaca vesmírna sonda New Horizons minie trpasličiu planétu Pluto a krátke naštartovanie jej motorov ju nasmeruje za novým cieľom - za niektorým z chladných a tmavých objektov v ešte väčších hlbinách našej slnečnej sústavy.

Mala by totiž navštíviť niektoré z telies Kuiperovho pásu, oblasti za planétou Neptún.

Problémom však je, že vedci a inžinieri dosiaľ vhodný objekt nenašli. A čas sa kráti, pretože manéver treba naplánovať a vyrátať s dostatočným predstihom. Teraz však kozmickej misii, ktorá odštartovala už v roku 2006, pomôže Hubblov vesmírny teleskop. Bude pátrať po vhodnom cieli druhej časti výpravy.

Nájsť vhodný cieľ

Fakty Misia New Horizons Sonda odštartovala 19. januára 2006, vyniesla ju nosná raketa Atlas 5. Koncom februára 2007 minula planétu Jupiter. K Plutu dorazí v lete 2015.

„Teraz prichádza Hubble, aby zachránil misiu New Horizons,“ hovorí podľa blogu magazínu Nature Alan Stern, šéfvýskumník misie za sedemsto miliónov dolárov. „To je veľmi vzrušujúce.“

Kozmická cesta amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v súčasnosti prekonala väčšinu svojej cesty.

Misia pritom odštartovala ešte v čase, keď sme Pluto považovali za riadnu, deviatu planétu našej slnečnej sústavy. Medzičasom však o svoj status prišlo a práve Hubblov ďalekohľad objavil ďalšie štyri mesiace tohto vzdialeného trpaslíka.

Sonda New Horizons medzičasom preletela okolo Jupitera a sledovala planétu i niektoré z jej mesiacov. K prvému cieľu svojej cesty - samotnému Plutu - by mala doraziť niekedy v júli 2015. A kam poletí ďalej, to musia vedci ešte určiť.

„Pátranie po vhodnom cieli znovu ukáže, ako efektívne Hubble podporuje ľudský prieskum slnečného systému,“ dodáva v tlačovom vyhlásení NASA Matt Mountain. „Ale je to aj ukážka, aké schopnosti môže mať vesmírny teleskop Jamesa Webba.“

Zvýšiť šance

Pozorovací čas na Hubblovom teleskope je však extrémne vzácny. Misia New Horizons tak na začiatok dostala iba štyridsať hodín, ktoré majú ukázať, či vôbec vedci dokážu naraziť na vhodný objekt.

Ak áno, až potom začne teleskop pátrať po konkrétnom telese v Kuiperovom páse - čo podľa odborníkov zvýši šancu na nájdenie vhodného cieľa zo štyridsať na deväťdesiat percent.

Teleskop sa bude pri samotnom pátraní pohybovať pomaly, aby simuloval predpokladaný presun vhodných objektov. Kým hviezdy sa budú na výsledných snímkach javiť ako krátke pásy, správne ľadové telesá ako konkrétne body.

A medzi nimi vedci možno objavia aj ten, ku ktorému poletí ich vesmírna sonda.