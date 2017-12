Nové čipy od Sony zmenšia a zlacnia objektívy zrkadloviek

Inžinieri vytvorili snímacie čipy, ktoré sú prehnuté ako sietnica oka.

17. jún 2014 o 13:05 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Môžeme byť na prahu novej éry digitálnej fotografie. Vynovená generácia snímacích čipov zjednoduší konštrukciu objektívov a zvýši kvalitu snímok. Detailnejšie a ostrejšie fotografie máme očakávať z lacnejších zrkadloviek i mobilov.

Sony predviedla dvojicu snímacích čipov, ktoré sú inšpirované ľudským okom. Konštruktéri zaoblili plochu snímača tak, aby sa stal výsekom guľovej plochy. Práve taký tvar má sietnica oka a nie je to žiadna náhoda. Dvojica prototypov je určená pre plnoformátové 35-milimetrové zrkadlovky a smartfóny.

Jednoduché šošovky nedokážu premietnuť obraz pred sebou tak, aby sa vyrovnal na plochu. Rovina ostrosti je prehnutá a tak je obraz ostrý iba v strede a smerom k krajom sa rozmazáva. Len vďaka drahým materiálom a špeciálnym sústavám šošoviek je možné obraz uspôsobiť tak, aby sa plochému snímaču prispôsobil.

S touto výzvou sa pasujú výrobcovia optických zariadení od nepamäti. Vždy museli kalkulovať s tým, že plocha filmu či premietacieho plátna je rovná. Dnes sa však podarilo pokročiť s výrobou digitálnych snímačov natoľko, že ich možno vytvoriť aj na zaoblenom povrchu.

Firma Sony preto počíta s tým, že nové čipy by mohli výrazne znížiť náklady na výrobu objektívov. Tie, ktoré budú určené pre oblé snímače by mohli zo svojej optickej sústavy vypustiť niekoľko vrstiev šošoviek, ktoré sa vyrábajú z drahých optických materiálov. Snaha vyrovnať obraz na plochu by sa mohla úplne vypustiť.

Výsledkom by boli ľahšie, kratšie, jednoduchšie a lacnejšie objektívy, ktoré by dokázali vyrábať kvalitnejší obraz ako doposiaľ. Funkčné prototypy sú výsledkom dlhoročného vývoja a firma je presvedčená o tom, že sa blíži k spotrebiteľským produktom.

Napísali v magazíne Digital Trends.