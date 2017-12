Pozrite si, kde v Európe sú najviac znečistené rieky

Rieky v Európe obsahujú vysoké koncentrácie chemikálií, ktoré môžu zabiť alebo ohroziť vodné ekosystémy.

17. jún 2014 o 14:42 Ondrej Podstupka, pst

BRATISLAVA. Rieky v Európe sú zaplavené organickými chemikáliami, ktoré môžu poškodiť či celkom zabiť vodné živočíchy a rastliny. Ukazuje to doteraz najväčšie skúmanie povodí európskych riek.

Výskumníci z univerzity v nemeckom Landau zozbierali dáta zo 4000 výskumných staníc a hodnotili koncentráciu 233 rôznych chemikálií vo vode. Podľa výsledkov je časť európskych riek znečistená tak výrazne, že ohrozuje prežitie vodného života.

Percento staníc, ktoré namerali koncentrácie schopné zabiť živočíchov

Toxikológovia, ktorých oslovil New Scientist však tvrdia, že nemecký tím označil za nebezpečné aj veľmi nízke koncentrácie chemikálií. Živočíchom v riekach znečistenie nepomôže, no vyhubiť vodný život by nemalo.

V celoeurópskom merítku malo smrtiace koncentrácie približne 14 percent staníc. Približne 42 percent meraní ukázalo prítomnosť chemikálií, ktoré sa môžu postupom času ukladať v organizme a živočíchov zahubiť postupne.

Percento staníc, ktoré namerali koncentrácie ohrozujúce živočíchov