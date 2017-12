Lacné tablety s Windows notebook nenahradia, pozrite si test

Majú to byť konzumné zariadenia, na ktorých môžete aj pohodlne pracovať. Vyskúšali sme tri lacné tablety s Windows 8.1.

Čo si predstavíte pod slovom tablet? Pravdepodobne mobilné zariadenie od Apple, alebo jeden zo stoviek modelov so systémom Android. Tablety so systémom Windows 8 však predstavivosť zákazníkov zatiaľ nezískali.

Po tom, ako Microsoft nedokázal presvedčiť výrobcov o svojom mobilnom systéme Windows RT, prešli výrobcovia tabletov na jeho plnohodnotnú verziu. Dnes je ponuka mobilných zariadení s Windows 8.1 široká, no kvôli podobnej hardvérovej výbave aj z časti nudná.

Notebook nenahradia

Ani s doplnkovou klávesnicou vám tablety z tohoto testu notebook nenahradia. Najbližšie k tomu má Asus T100A, ktorý ako jediný môžete doplniť o klávesnicu s klasickými pántami. No klávesy sú veľmi malé a ak máte trochu väčšie prsty, preklepom sa nevyhnete.

Niekoľko hodinová práca v textovom editore či úprava veľkej tabuľky útrpná. Spustíte na nich väčšinu aplikácií, no výkon hardvéru nemusí byť dostatočný a pre dobrú ergonómiu ovládania potrebujete klasickú myš a optimálne aj klávesnicu.

Dotykom pohodlne ovládnete len nové grafické rozhranie s dlaždicami. Bežné programy a hry si s dotykovým ovládaním dobre nerozumejú a ani na 10 palcovej obrazovke sa vám nebude dobre triafať do malých ikoniek a tlačidiel.

Majú len priemerný výkon

Pri lacných Windows tabletoch vysoký výkon nečakajte. Väčšina dostupných modelov je vybavená procesorom Intel Atom najnovšej generácie. Jeho hrubý výpočtový výkon nie je zlý, najmä vzhľadom na jeho veľmi nízku spotrebu.

Hlavným problémom je obmedzenie operačnej pamäte len na dva gigabajty, čo pre aktívnu prácu nestačí ani v spojení s pomerne nenáročným systémom Windows 8. Stačiť vám nebude ani úložný priestor. Nie je to rýchly SSD disk, nie je to ani bežný pevny disk. eMMC pamäť je lacná, no svojim výkonom bude brzdiť aplikácie na úpravu fotografií a videa.

Navyše samotný operačný systém si z voľnej kapacity ukradne veľmi veľkú časť a nenechá vám z nej ani polovicu. Investícia do microSD karty je nevyhnutná, pripravte si preto približne 17 eur za rýchly 32 gigabajtový model.

