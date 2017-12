Galaxie okolo Mliečnej cesty sa správajú inak, ako hovorí teória

Okolo Mliečnej cesty krúžia malé galaxie. Niektorí vedci tvrdia, že ich pohyb nedokáže správne vysvetliť najrozšírenejšia teória.

16. jún 2014 o 18:32 Tomáš Prokopčák

Malé galaxie do modelu nesedia.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO – NASA)

BRATISLAVA. Mali by sa vytvárať niekde vo vnútri zhluku tmavej hmoty a svoju materskú galaxiu by mali obklopovať celkom náhodne, pričom náhodne by sa aj pohybovali.

Tak aspoň hovorí štandardná teória, ktorá opisuje výskyt takzvaných trpasličích galaxií. Nový astronomický výskum však tvrdí, že sa táto časť kozmológie mýli. A malé galaxie, ktoré obklopujú aj Mliečnu cestu, sa správajú inak.

V rozpore s pozorovaním

Pozorovania podľa pripravovanej štúdie v odbornom magazíne Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ukazujú, že trpasličie galaxie vytvárajú jasné štruktúry, ktoré pripomínajú disk. A staršie výskumy podporujúce štandardný model boli nesprávne.

„To, čo vidia astronómovia, je jednoducho odlišné,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia univerzity Case Western Reserve prvý autor nového výskumu Marcel Pawlowski. „Vidíme, že tieto satelitné galaxie sú akoby v jednej rovine a v nej sa pohybujú tým istým smerom, podobne ako planéty v našej slnečnej sústave okolo Slnka.“

Návrat späť

Vedci navrhujú iné vysvetlenie pre pohyb a existenciu galaktických trpaslíkov. Paradoxne, vracajú sa k starej teórii, ktorá hovorí, že trpasličie satelitné galaxie vznikli pri zrážke veľkých galaxií.

Sú pozostatkom po takejto zrážke, zhlukmi hmoty, ktoré boli odhodené preč od svojich materských objektov.

„Ak máte takýto jasný protiklad, musíte sa naň zamerať,“ dodáva aj astrofyzik David Merritt z Rochesterovho inštitútu technológií. „Takto sa predsa postupuje vo vede,“ dodal.

arXiv:1406.1799