Skupina GHash mohla niekoľko hodín falšovať bitcoiny

Skupina používateľov na krátku chvíľu získala možnosť falšovať virtuálnu menu.

16. jún 2014 o 17:35 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Virtuálna mena bitcoin sľubovala, že oslobodí peniaze spod kontroly vlád a centrálnych bánk. Čisto technologickú formu peňazí vytvára a zabezpečuje len výkon počítačov jej používateľov.

Dodnes neznámy tvorca bitcoinu zámerne vystaval jadro meny tak, aby bolo pre jednotlivca či skupinu mimoriadne ťažké kontrolovať jej vývoj.

Teraz sa zdá, že skupina ľudí bitcoin kontrolovať dokáže. Výskumníci z americkej Cornellovej univerzity zistili, že používatelia združení v skupine GHash na krátky čas ovládali viac ako polovicu výpočtového výkonu celej bitcoinovej siete.

Mohli falšovať

V praxi to znamená, že získali napríklad možnosť opakovane utratiť ten istý bitcoin či zablokovať platby iných používateľov virtuálnej meny. Doktorand na Cornellovej univerzite Ittay Eyal pre web Arstechnica povedal, že ktokoľvek, kto kontroluje 51 percent bitcoinovej siete, môže v praxi určovať, ktoré transakcie v bitcoine prebehnú.

„Stane sa z neho monopol. Môže si určovať veľké transakčné poplatky alebo vydierať iných používateľov tým, že im neprepustí ich prevody,“ povedal Eyal.

Fungovanie bitcoinov zabezpečujú svojím výkonom počítače používateľov meny. Riešia matematické úlohy a tým šifrujú priebeh transakcií. Za odmenu majú možnosť zo systému „vydolovať“ nový bitcoin.

Moc nezneužili

GHash si možno predstaviť ako sieť počítačov ťažiacich bitcoiny. Ľudia do siete môžu zapojiť vlastný počítač, čím zvýšia jej výkon a na odplatu dostanú zodpovedajúci podiel z vyťažených bitcoinov. Podobných sietí je veľké množstvo, no GHash bola taká výkonná, že na krátku chvíľu získala nadpolovičnú väčšinu výkonu a tým aj praktickú kontrolu nad bitcoinom.

Výskumníci zdôraznili, že nenašli dôkazy o tom, že by GHash svoju silu naozaj zneužil. Ak by to prevádzkovatelia siete spravili, išli by proti vlastným záujmom. Ich zisky sú nadviazané na vysokú cenu bitcoinu. Ak by sa ukázalo, že menu možno ľahko zneužiť, cena bitcoinu by prudko padla, čo by poškodilo aj ľudí zo siete GHash.

„Nemyslím si, že ekonomicky racionálna skupina by podobný útok podnikla,“ napísal v reakcii na blogu Gavin Andresen, hlavný výskumník organizácie Bitcoin Foundation, ktorá zastrešuje vývoj a propagáciu meny.

Zneužitie by sa podľa neho dalo odhaliť a v prípade potreby aj za určitých podmienok zastaviť. „Je to však dobrá príležitosť pripomenúť, že bitocin je stále vo vývoji a nemali by ste investovať peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.“

Cena bitcoinu na správy reagovala len miernym výkyvom a naďalej ostáva v blízkosti 600 dolárov za bitcoin.