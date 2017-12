Na ľuďoch otestujú geneticky upravené banány, dodajú vitamín A

Oranžové banány čakajú prvé testy na ľuďoch. Pestovať by sa mohli v roku 2020.

16. jún 2014 o 14:25 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. V strednej a východnej Afrike patria medzi hlavnú zložku potravy.

No banány sa austrálskym genetikom podarilo upraviť tak, aby v sebe obsahovali vyššie množstvá alfa- a betakaroténu, z ktorého naše telo získava vitamín A. Teraz by mali v Spojených štátoch odštartovať prvé šesťtýždňové testy plodín na ľuďoch.

Odhaduje sa, že nedostatkom vitamínu A trpí každý rok viac ako pol milióna detí, ďalších tristotisíc z tohto dôvodu oslepne. Preto sa snažia vedci vytvoriť také plodiny, ktoré by miestni v ohrozených oblastiach mohli pestovať, a zároveň by im dodali potrebné látky. Kým v Afrike to môžu byť upravené, zvnútra oranžové banány, v Ázii by zase pomohla takzvaná zlatá ryža.

Ak sa skúšky podaria, modifikované banány by ugandskí farmári mohli podľa agentúry AFP pestovať už koncom tohto desaťročia. Testy na hlodavcoch už totiž vyšli.