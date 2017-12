Recenzia: Konečne musíte myslieť, aby ste vyriešili vlastnú smrť

Mŕtvy detektív, tajomné mestečko s temnou minulosťou a sériový vrah. Konečne sme sa tento rok dočkali napínavej hry Murdered: Soul Suspect.

15. jún 2014 o 8:48 Matúš Paculík

Murdered: Soul Suspect (Square Enix) Páči sa nám: zaujímavý príbeh, je to detektívka Nepáči sa nám: otravní démoni Hodnotenie: 7,8

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Cenega.

Skončiť na zemi po páde z druhého poschodia, navyše s niekoľkými ranami na hrudi po strelnej zbrani? Dosť zlá situácia pre úplný začiatok hry, hlavne ak je hrdinom policajný vyšetrovateľ s množstvom skúseností.

Duch v hlavnej úlohe

Nestáva sa často, aby nám zjavné klišé v hre skoro vôbec neprekážalo. Murdered: Soul Suspect je klišé plný, no prekvapivo je to všetko veľmi dobre zmiešané a atmosféra filmov noir tu funguje spolu s mysterióznymi prvkami výborne.

Preberáte totiž kontrolu nad hlavným hrdinom hneď po tom, ako si uvedomí svoj nie práve optimálny stav. Duch - detektív tak ostáva na zemi preto, aby vyriešil svoj posledný prípad masového vraha.

Ronan O’Connor je navyše typickým detektívom ako sa patrí - má trochu pošramotenú minulosť, drsné tetovanie, charizmatický hlas a všade chodí s klobúkom a cigaretou. No neobľúbte si ho.

Vývojárom sa podarilo vytvoriť sympatického hrdinu, s ktorým sa hráč rýchlo Stotožní. Ronan je uveriteľný, rovnako aj jeho správanie a sarkastické poznámky.

Vyšetrovanie je zábava

Nečaká vás ale žiadna divoká naháňačka za vašim vrahom. Jednotlivé časti príbehu budete odhaľovať postupne a nie vždy to bude úplne jednoduché. Pripravte sa preto na hľadanie množstva dôkazov, ktoré bývajú roztrúsené po blízkom okolí.

A až keď ich nazbierate dostatok, môžete sa pokúsiť odhaliť ďalšiu skladačku príbehu či pointu nepovinnej úlohy. Budete odpočúvať rozhovory množstva postáv, čítať ich myšlienky alebo sa snažiť ich ovládnuť. Nie vždy je to nutné, no rozhovory vám môžu odhaliť pozadie príbehu či pomôcť pri vašich ďalších krokoch.

Občas vás ako ducha čakajú aj tie zábavné momenty, keď sa napríklad zahráte na Poltergeista a budete len tak pre radosť zapínať elektrické prístroje a strašiť tým obyčajných ľudí.

Väčšinu hádaniek ale musíte riešiť netradičným spôsobom, keďže duch sa nemôže dotýkať vecí a prejsť môžete len cez niektoré steny. No nič vám nebráni ovládnuť mačku a dostať sa v nej až do najvyššieho poschodia inak neprístupného domu.

Dobrý detektív vyrieši všetko

Okrem hlavnej príbehovej línie čas od času narazíte aj na nepovinnú úlohu. V meste je totiž plno duchov, ktorí potrebujú pomoc, prípadne vôbec nevedia, čo sa s nimi stalo.

Zaujímavé sú hlavne príbehy ich konca, keď mnohým pomôžete už len zo súcitu. Napríklad hneď jedna z prvých zmätených duší je vlastne veľkou hrdinkou, ktorá zachránila niekoľko ľudí pred smrťou utopením.

Všetky tieto odbočky sú príjemným spestrením príbehu. No ak na ne nemáte čas, tak sa im môžete bez postihu vyhnúť.

Bola by to ale škoda, keďže scenár je aj v prípade nevýznamných postáv dobrý a riešenie každej záhady je vlastne zábavou.

Preč s démonmi

Chceli by sme vedieť, kto z vývojárov prišiel na “úžasný” nápad s démonmi. Na tých môžete naraziť medzi riešením jednotlivých úloh a verte nám, nie je to príjemné stretnutie.

Démoni nemajú radi vás a vy nemáte radi ich. Boj s nimi vo väčšine prípadov končí vo váš neprospech a preto sa im budete vyhýbať najlepšie, ako to len pôjde. Použijete na to tiene, ktorých je našťastie všade dostatok.

A keďže váš pohľad prenikne aj cez steny, je celá záležitosť len otázkou správneho načasovania pri skákaní medzi jednotlivými tieňmi.

Problémom je, že tento typ minihry nie je vôbec zábavný. Vždy len čakáte na vhodný moment, aby ste rýchlo prešli z jedného tieňa do druhého.

Podarená atmosféra

Áno, videli sme už graficky dokonalejšie hry, no mestečko Salem má tú najdôležitejšiu ingredienciu - atmosféru. Vývojári to ale nemali prehnane ťažké, keďže sa celá hra odohráva v noci a inšpirovať sa mohli v skutočnom slávnom mestečku Salem, v ktorom, mimochodom, nájdete aj múzemum čarodejníc.

Tešte sa na potulky ponurými a pustými uličkami, kde väčšinou narazíte len na duchov, ktorí navyše pred vami vždy zmiznú. Svetla je málo, zvuky sú dokonalé a hudbu možno ani nezaregistrujete, no aj práve preto si svoju úlohu plní na jednotku.

Grafika je technicky zvládnutá dobre, no použitý Unreal Engine už má za sebou nejaký ten rok. Pri hraní na starších herných konzolách to možno nezbadáte, ale čerství majitelia konzoly Playstation 4 môžu byť trochu sklamaní.

Musíte mať na ňu čas

Murdered: Soul Suspect nie je hra pre každého. Vyžaduje si hráča, ktorý na ňu má dostatok času a nespustí si ju len pre vyplnenie času pred večerou. Bez sústredenia, sledovania indícií a riešenia otázok to jednoducho nejde.

Je to interaktívny noir s mŕtvym detektívom v hlavnej úlohe. Príbeh je síce lineárny a možností na výber máte minimum, no hra vám to vynahradí množstvom vedľajších úloh a hádankami, po ktorých vyriešení budete odchádzať s dobrým pocitom.

A to je len dobre, keďže už dlho sme tu nemali hru, ktorá by dokázala aspoň trochu potrápiť naše mozgové závity. Bez dobrej znalosti anglického jazyka sa ale nepohnete, teda nie bez toho, aby ste si hru aj náležite užili.