DoCoMo plánuje zvýšiť svoje investície v Ázii

Japonská spoločnosť DoCoMo si uvedomuje, že jej investície v Ázii sú v porovnaní s Európou a USA nižšie, postupne však chce tento nepomer vyrovnať

27. jún 2001 o 8:52 SITA/REUTERS

TOKIO (SITA, Reuters) - Japonská spoločnosť DoCoMo Inc plánuje do svojich obchodných partnerstiev v Ázii investovať minimálne rovnaký objem prostriedkov, ako do európskych a amerických. Ako uviedol viceprezident spoločnosti Yoshinori Uda, DoCoMo zatiaľ investovala v Ázii len približne 100 mld. JPY, čo predstavuje relatívne malú sumu v tak rozsiahlom regióne. Japonská spoločnosť však plánuje tento podiel zvýšiť.

V Európe investovala DoCoMo 580 mld. JPY do holandskej spoločnosti KPN a britskej Hutchison, v USA 1,15 bil. JPY do 16-percentného podielu v AT&T Wireless Group Inc. V Ázii sú hlavnou prekážkou ďalšieho investovania rôzne regulácie jednotlivých krajín, ktoré sa týkajú zahraničných investícií, pohybu kapitálu a telekomunikačného sektora.

Akcionári spoločnosti už skôr vyjadrili obavy, že hodnota 1,8-biliónových investícií DoCoMo v zahraničí klesne. Predstavitelia spoločnosti sa však domnievajú, že nie je dôvod na obavy. Akcie KPN ale klesli v priebehu posledného roku o 86,8 %, akcie AT&T oslabili o 37,5 % a akcie samotnej DoCoMo za posledný rok stratili 34,6 %. Spoločnosť pripustila, že bude pravdepodobne kótovať svoje akcie na niektorej zahraničnej burze, prostredníctvom kótovania však neplánuje získavať nové finančné prostriedky.



(100 JPY = 39,932 SKK)