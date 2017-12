Zem minul veľký asteroid, pozrite si jeho let

Vedci skombinovali dáta z viacerých rádioteleskopov. Pozorovali odlet takmer štyristometrového asteroidu.

13. jún 2014 o 11:22 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, NASA

Má najmenej 370 metrov a k Zemi sa dostal relatívne blízko. Veľký asteroid 2014 HQ124 preletel cez víkend okolo našej planéty a v najbližšom bode k nej bol trikrát ďalej, ako je vzdialenosť od Zeme k Mesiacu. Nepredstavoval preto žiadne riziko.

Napriek tomu sa astronómovia rozhodli, že kozmické teleso preskúmajú pomocou viacerých rádioteleskopov. Výsledkom sú unikátne zábery, ktoré ukazujú rotujúci nepravidelný objekt.

Vedci začali pozorovať asteroid v okamihu, keď bol k našej planéte najbližšie a následných 21 radarových snímok vznikalo štyri a pol hodiny. Na záberoch je podľa NASA možné rozoznať štruktúry veľké ani nie štyri metre.

Asteroid 2014 HQ124 objavili v apríli tohto roku a k Zemi sa znovu priblíži okolo roku 2307. Ak by niekedy do našej planéty narazil, po asteroide by zostal asi päťkilometrový kráter.