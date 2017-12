Microsoft ukázal, ako by mohli smartfóny vydržať aj týždeň

Nový druh batérií, zmeny hardvéru a úpravy systému zvýšili výdrž o polovicu.

13. jún 2014 o 11:30 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Smartfónom dochádza batéria omnoho skôr, ako by bolo používateľom milé. Kým výrobcovia ponúkajú nové displeje, výkonnejšie čipy a množstvo doplnkových senzorov, s výdržou batérií napredujú pomaly.

To chce zmeniť Microsoft, ktorý hľadá cestu k smartfónu, čo by na jediné nabitie fungoval celý týždeň. Kľúčovou zmenou by sa mohol stať spôsob napájania. Inteligentné telefóny by namiesto jedného akumulátora mohli dostať dva.

Súčasné prototypy ukazujú, že rozdelením univerzálneho akumulátora na dva špecializované možno predĺžiť výdrž smartfónu o 20 až 50 percent.

Jeden z akumulátorov by mal napájať energeticky nenáročné súčasti. Druhý je vyladený tak, aby podal najlepší výkon pri vyššom odbere. Znamená to, že rôzne časti smartfónu sú napájané z rôznych akumulátorov. To všetko bez navýšenia hmotnosti či veľkosti zariadení.

K tomu pridáva firma doplnkovú technológiu pre zníženie spotreby pri komunikácii cez WiFi a nové prvky mobilného systému Windows Phone, ktoré spravujú aplikácie tak, aby utlmili ich energetickú náročnosť.

Zatiaľ je vývoj stále v štádiu prototypov a nerysuje sa konkrétny produkt, ktorý by s technológiou prichádzal do praxe.

