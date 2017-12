Dá sa kúpiť prémiový smartfón za 300 eur? O týchto značkách ste možno nepočuli

GoClever Insignia 5X GSmart Guru G1 Alcatel Idol Alpha Asus FonePad Note AnTuTu Score 15354 15652 14080 21268 CPU FP 1566 1597 1276 1895 3D Graphics 3112 2992 3366 5467 3DMark Ice Storm Unlimited 2825 2766 2547 7252 Ice Storm 3548 3145 3203 7356

GoClever Insignia 5X

GoClever je najlacnejší z testovanej štvorice smartfónov, no aj tak sa tu výrobcovi podarilo skombinovať štvorjadrový procesor s jemným Full HD displejom. Štandardný gigabajt operačnej pamäte kazí len nedostačujúce dátové úložisko, z ktorého máte ako používateľ dostupné len necelé dva gigabajty.

Dodatočnej investície v podobe pamäťovej karty sa tak určite nevyhnete, keďže stačí jedna väčšia hra a nič iné si už nenainštalujete.

Kvalita spracovania je dobrá. To znamená, že smartfón sa vám po mesiaci nerozpadne, no pri silnejšom namáhaní neostane ticho. Výkon hardvéru je vhodný na bežné používanie, hry sú v spojení s vysokým rozlíšením pre čip od Mediateku silným sústom. Fotoaparát na tom nie je zle, no pri zlom svetle z neho dobré fotografie nedostanete - a to isté platí aj pre nahrávanie videa.

V cene okolo 200 eur len ťažko nájdete lepší displej. Má vysoké rozlíšenie, vynikajúce pozorovacie uhly a aj farebné podanie je veľmi dobré. V balení nájdete aj doplnkovú batériu s kapacitou 4000 mAh, ku ktorej ale patrí rozmerovo väčší kryt. Na každodenné nosenie to nie je, no na dovolenke alebo služobnej ceste to môžete oceniť.

Páči sa nám, že výrobca nerobil žiadne experimenty a v smartfóne je čistý systém Android. Škoda ale, že len v staršej verzii 4.2.1.

+dobrá cena, Full HD displej, doplnková batéria

- malá pamäť

Hodnotenie: 7,7

Ďalšie odborné recenzie na mobil GoClever Insignia 5X.

GSmart Guru G1

Smartfón GSmart má pevné kovové telo, štvorjadrový procesor a displej s jemným Full HD rozlíšením. GSmart Guru G1 síce nie je žiadna novinka, no jeho aktuálna cena klesla na 249 eur a papierové parametre z neho robia jeden z najzaujímavejších smartfónov vo svojej kategórii.

GSmart pritom nie je výrobca známy prémiovými modelmi, no okrem množstva lacných smartfónov dokáže vyrobiť model, ktorým zaujme aj náročnejšieho zákazníka.

Konštrukcia je zvládnutá výborne - smartfón sa vám nerozpadne po prvom páde a vďaka zadnému kovovému krytu je veľmi pevný a hrubý len 7,2 milimetra. Dizajn je skôr priemerný, s klasickou čiernu farbou a netradične umiestnenými tlačidlami na ľavej strane.

Od hardvéru nečakajte zázraky. Štvorjadrový čip má len priemerný výkon a lepšie to nie je ani pri jeho grafickej časti. Dva gigabajty operačnej pamäte ale vyzerajú dobre a 32 gigabajtovému úložisku s radosťou nájdeme využitie pri HD filmoch a hudbe.

Pri päťpalcovom displeji sa nám páči jemné Full HD rozlíšenie, ktoré oceníte hlavne pri surfovaní po internete. Horšie to je s jeho kvalitou a pozorovacími uhlami. Stačí, ak smartfón pootočíte trochu viac a farby displeja okamžite vyblednú.

Priemerný je aj fotoaparát, ktorý má problém so silne kontrastnými scénami a dobre mu nejde ani interiérové fotenie. Za cenu 249 je to ale veľmi dobrý smartfón, pri ktorom sa niektoré nedostatky dajú akceptovať.

+pevná konštrukcia, 32 GB pamäť

- len priemerný výkon, fotoaparát

Hodnotenie: 7,5

Ďalšie odborné recenzie na mobil GSmart Guru G1.

Alcatel OneTouch Idol Alpha

Alcatel je to jeden z najkrajších smartfónov, aké si môžete kúpiť v cenovej hladine do 300 eur. Celokovové telo s farbou šampanského a priehľadná časť na a pod displejom nielen pekne vyzerajú, ale svetelným efektom vás upozornia aj na zmeškaný hovor či novú správu.

Aj napriek použitiu kovových materiálov je smartfón extrémne ľahký a so 117 gramami či hrúbkou len 7,5 milimetra vás vo vrecku obmedzovať nebude.

Hardvérová výbava nie je najlepšia, no pri bežnom používaní si to nevšimnete. Môže za to dobre zvládnutá grafická nadstavba, vďaka ktorej smartfón reaguje na vaše dotyky okamžite. Priemerný štvorjadrový procesor s jedným gigabajtom operačnej pamäte vás nebude obmedzovať ani pri náročných aplikáciách a zvládne graficky stredne náročné hry. Testovaný Asphalt 8 si ale vyžiadal zníženie detailov a podobné to bude aj pri ďalších náročných tituloch.

Alcatel Idol Alpha má z testovaných zariadení najnižšie rozlíšenie, no vynahrádza to veľmi dobrou kvalitou displeja. Farby sú síce trochu intenzívnejšie, no podsvietenie je dostatočné aj pre prácu na priamom slnku a farby sa nestrácajú ani pri pohľade z extrémnych uhlov. Fotoaparát vás poteší - fotky sú použiteľné aj pri fotení v interiéri a ak máte svetla dostatok, je výsledok veľmi dobrý.

+ dizajn, konštrukcia, displej, fotoaparát

- priemerný výkon

Hodnotenie: 8,5

Ďalšie odborné recenzie na mobil Alcatel OneTouch Idol Alpha.

Asus FonePad Note FHD6

Asus vyzerá ako malý tablet, no stále to ešte je smartfón. Uhlopriečka 6 palcov pritom nie je až tak výnimočná a podobné smartfóny nájdeme v ponuke skoro každého výrobcu. Je ale škoda, že sa výrobca nesnažil dosiahnuť čo najmenšie rozmery.

Telo tohto smartfónu je ta dosť hrubé (má vyše 10 milimetrov) a zbytočne veľký je aj rám okolo displeja. S hmotnosťou 210 gramov nie je ani najľahší, pritom kovová Xperia Z Ultra váži rovnako.

Použitý čip od Intelu má síce len dve jadrá, no dokáže spracovať až štyri vlákna naraz a spolu s výkonným grafickým čipom dosiahol najlepšie výsledky aj pri graficky náročných hrách. Zvyšok výbavy je dobrý - dva gigabajty operačnej pamäte, 16-gigabajtové úložisko a klasický počet bezdrôtových technológií vrátane NFC. Batéria má kapacitu 3200 mAh, takže sa nemusíte báť neustáleho dobíjania.

Chválime aj IPS+ displej, ktorého jemné Full HD rozlíšenie oceníte hneď pri prvom použití webového prehliadača a silné podsvietenie pri používaní na priamom slnku. Pri fotoaparáte nám chýbal jedine blesk, kvôli čomu ho využijete len počas dňa. So súmrakom totiž prichádza aj šum, ktorý bohužiaľ nejde nijako prehliadnuť a výsledku nepomôže ani veľké množstvo nastavení, ktoré nájdete v aplikácii fotoaparátu.

+ veľmi dobrý výkon, dotykové pero vo výbave

- nemá blesk, hrúbka

Hodnotenie: 8,2

Ďalšie odborné recenzie na mobil Asus FonePad Note FHD6.