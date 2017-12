Európa plánuje vesmírnu loď, pozrite si test prototypu

Súkromný výlet do vesmíru chystá aj európska spoločnosť Airbus. Otestovala svoj zmenšený prototyp.

12. jún 2014 o 12:54 Tomáš Prokopčák

Vesmírny turizmus môže byť zaujímavý biznis. Myslí si to aj spoločnosť Airbus, ktorá vyvíja svoju (takmer) kozmickú loď, či, presnejšie, lietadlo SpacePlane. Suborbitálne lietadlo by mohlo vyniesť štyroch pasažierov do zhruba stokilometrovej výšky, kde by na niekoľko minút zažili stav so zníženou gravitáciou.

Teraz spoločnosť ukázala video, na ktorom testuje zmenšený, zhruba štvrtinový model prototypu SpacePlane. Inžinieri zisťovali, ako sa ich zariadenie správa vo vzduchu.

video //www.youtube.com/embed/tQ8JcMyp31Q

Počas testu vyniesla helikoptéra takmer päťmetrový prototyp do výšky troch kilometrov, pustila ho a nechala ho kĺzať smerom nadol. O pár hodín neskôr ho podľa Space.com vylovili z mora, test sa odohral neďaleko Singapuru.

Špekuluje sa, že Airbus na projekte pracuje už desaťročie a lietadlo by chcel predávať ďalším spoločnostiam. Ďalším testom by mohlo byť spustenie z tridsaťkilometrovej výšky, kde zmenšený prototyp vynesie stratosférický balón.

Najďalej je s vývojom takéhoto turistického lietadla spoločnosť Virgin Galactic. Jej SpaceShip má za sebou niekoľko úspešných testov a odhaduje sa, že prvých turistov môže odviezť už koncom tohto roka.