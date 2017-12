Sedem najlepších nových hier z najväčšej hernej výstavy

Pozrite si najzaujímavejšie nové hry, ktoré tento týždeň ukázali na výstave E3. Do výberu sme nezaradili pokračovania existujúcich sérií, ale úplne nové hry.

11. jún 2014 o 15:59 Ondrej Podstupka

No Man's Sky

video //www.youtube.com/embed/vs1cCg47rJc

Objavte doslova nekonečný vesmír. Bez prerušenia môžete prechádzať z planéty do vesmíru. Hra od drobného štúdia Hello Games vyzerá podľa trailerov pútavejšie ako väčšina AAA titulov.

Sunset Overdrive

video //www.youtube.com/embed/qmRR6MnS6dc

Hry za posledné roky zabudli, že nemusia mať vždy len vážne príbehy plné ťažkých tém a utrpenia. Sunset Overdrive vyzerá, že objavil zabudnutú čistú a nezmyselnú zábavu a zabalili ju do moderného dizajnu.

Inside

video //www.youtube.com/embed/S0Vcc72aoWc

Nezávislá hra Inside ukazuje, ako dobre sa vývojári naučili narábať so strachom a ako málo stačí, aby v človeku vyvolali pocit úzkosti.

Destiny

video //www.youtube.com/embed/clRpcIHpmoY

Nová hra od tvorcov série modernej klasiky Halo. Nevyzerá prevratne, ale ak niekto vie vytvoriť atmosféru v akčnej hre z pohľadu prvej osoby, je to vývojárske štúdio Bungie. Video priamo z hry nájdete napríklad tu.

Middle-earth: Shadow of Mordor

video //www.youtube.com/embed/X8hoTfZ3vUc

Ak Shadow of Mordor splní všetko čo sľubuje, bude to hra, na ktorú fanúšikovia Pána Prsteňov čakali posledných desať rokov. Klasická akcia z pohľadu tretej osoby je zasadená do Mordoru, kde sa osamelý hráč pokúša rozvrátiť súperiace skupiny nepriateľov. Podrobnejší popis toho, ako celý systém funguje nájdete tu.

Cuphead

video //www.youtube.com/embed/3jDZfREYppk

Hra, ktorá vyzerá ako klasické filmy Walta Desneyho. Aj to málo, čo vývojári ukázali vyzerá úžasne a ukazuje, že surová sila konzol a počítačov sa dá využiť aj inak ako na veľké výbuchy.

Evolve

video //www.youtube.com/embed/TWV8zSLtCr0

Ulovte monštrum, alebo sa z vás jedno môže stať. Hra pre viac hráčov, v ktorej štvorica ľudí vo veľkej aréne loví obrovské zviera. Háčik je v tom, že monštrum ovláda živý hráč. Evolve vyzerá ako najinovatívnejšia online akcia za posledné roky.

