Pozrite si obrovskú hromadnú zrážku galaxií

Zrážka štyroch skupín galaxií vytvorila prirodzené urýchľovače častíc, ktoré sú milión krát silnejšie ako pozemské stroje.

10. jún 2014 o 17:19 Ondrej Podstupka, pst

Zložená snímka zrážky skupín galaxií. Ktorá kombinuje viditeľné svetlo, rádiové vlny a röntgenové lúče.(Zdroj: Van Weeren, et al.; Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF; NASA)

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Je to asi najväčšia reťazová kolízia, akú ste kedy videli. Približne päť miliárd svetelných rokov od Zeme do seba pomaly narážajú štyri skupiny galaxií. Na mieste zrážky, ktoré má oficiálne označenie MACS J0717+3745 tak do seba pomaly vrážajú tisíce galaxií a bilióny hviezd.

Zrážka vytvára mimoriadne podmienky a vedci predpokladajú, že v strede celej nehody vznikli akési prirodzené urýchľovače častíc. Miesto zrážky preto opúšťajú častice, ktorých energie milión krát prekračujú čokoľvek, čo vedia vytvoriť pozemské urýchľovače.

Pre svety priamo v galaxiách však zrážka nie je tak dramatická, ako by sa mohlo zdať. V našom vnímaní času prebieha veľmi pomaly a väčšina galaxií sa podľa magazínu Nature navzájom minie. Zrážajú sa najmä voľné častice plynu.