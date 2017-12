Microsoft chce vtesnať do mobilov funkcie Kinectu

Vďaka senzorom a kamerám bude možné ovládať smartfóny aj bez dotykov.

10. jún 2014 o 13:20 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to sen o ovládaní smartfónov, ktoré sa zaobíde bez dotykov. Senzory a kamery budú striehnuť na to, aby v správny čas aktivovali správnu funkciu. Priblížite zvoniaci mobil k uchu a on zodvihne hovor. Položíte ho na stôl a aktivuje hlasitý odposluch, zasuniete ho do vrecka a preruší spojenie.

Podobné veci by sa mali diať automaticky bez toho, aby sme o nich museli rozmýšľať. Vývojári sa pokúšajú odosobniť od návykov, ktoré sme si vypestovali v posledných dvoch desaťročiach a robia všetko pre to, aby sa veci začali diať prirodzenejšie a automaticky. Senzory majú monitorovať spôsob držania zariadenia, jeho bezprostredné okolie a aktivitu rúk a prstov.

TIP: Pozrite si najlepšie mobily podľa odborných hodnotení a ich recenzie.

Microsoft nadväzuje na prácu Nokie a pod pracovným názvom 3D Touch System by sa už čoskoro mohol ukázať smartfón, ktorého výbava sa v mnohom bude podobať na Kinect. Jeho úlohou bude odpovedať na podnety z prostredia bez toho, aby museli prichádzať cez dotykový displej.

Napísali v magazíne The Verge.