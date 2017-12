Počítače zlomili test inteligencie, oklamali ľudí

Inteligenciu zatiaľ vieme len simulovať

Stroje sa rozmýšľať ešte len učia, tvrdí informatik JOZEF KELEMEN.

Program Eugene sa tvári ako nedokonalý človek. Nevie dobre po anglicky a má trinásť rokov. Môžeme hovoriť, že v Turingovom teste uspel?

Turing pri opise testu nešpecifikuje úplne presné podmienky, ktoré treba splniť, aby v ňom zúčastnený stroj obstál. Nevieme úplne presne, čo vlastne od stroja chce. Je preto dosť ťažké povedať, kedy v teste naozaj obstojí. Test nie je rigorózny. Otázne je, kam až posunieme hranicu inteligencie.

Znamená to, že počítače sa začínajú vyrovnávať ľuďom?

Myslím, že nie. Ukazuje sa len šikovnosť v schopnosti komunikovať v prirodzenom jazyku, aj to len v jednom. V tomto smere určite dosahujeme pokrok. Človek však nie je inteligentný iba preto, že vie plynulo komunikovať v jazyku, ale trebárs aj preto, že má schopnosť porozumieť rozmanitým témam.

Nemôžeme teda hovoriť o inteligencii?

Je to len simulovanie inteligencie. Je dobré, že robíme pokroky v tomto smere. Umožní mám to komunikovať s počítačom v prirodzenom jazyku tak, aby sme sa mohli spýtať napríklad na zdravie a zistiť, čo treba robiť, ak máme konkrétne ťažkosti. Systém, ktorý by vedel dať informovanú odpoveď by bol inteligentnejší ako ten, ktorý len dokáže udržať všeobecnú konverzáciu.

Hlavný pokrok je v tom, že sa ľuďom bude ľahšie komunikovať s počítačmi?

Áno, počítače začínajú lepšie chápať jazyk blízky ľuďom. Teraz je dôležité, aby počítač vedel, aj o čom hovorí, nielen ako to čosi správne povedať. Stroje potrebujú ešte precízne spoznať problematiku, o ktorej sa s človekom rozprávajú. Napríklad stroj, ktorý by dokázal s lekárom hovoriť o problémoch pacienta a navrhnúť terapiu.

Od toho sme ďaleko?

Nie úplne, ale je to už samostatná, špecializovanejšia línia výskumu umelej inteligencie. Na niektorých školách sa dokonca už niekoľko rokov aj prednáša.

Ondrej Podstupka