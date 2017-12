Mobily a tablety môžu dostať nerozbitnú obrazovku

Tvrdené sklo by mohol nahradiť húževnatý a pružný plast s takmer rovnakými optickými vlastnosťami.

9. jún 2014 o 9:58 Milan Gigel

AKRON, BRATISLAVA. Nestáva sa to zriedkavo. Tablet alebo smartfón vám vykĺzne z ruky a dopadne tak nešťastne, že sa jeho displej zmení na pavučinu črepov. Bez ohľadu na to, či ho výrobca chránil húževnatým ochranným sklom alebo nie.

Akademický tím výskumníkov z University of Akron v Ohiu vynašiel technológiu, ktorá by mohla podstatne zmeniť mobilnú elektroniku a ušetriť nešikovným spotrebiteľom peniaze. Podarilo sa im vyvinúť materiál pre výrobu nerozbitných displejov.

Väčšina obrazoviek je dnes vyrobená zo skla, ktoré je potiahnuté tenučkou vrstvičkou vodivého materiálu, ktorý zaisťuje funkčnosť displeja. Ak sa sklo poškodí, vodiaca vrstva sa preruší a displej zlyhá.

Nový polymér má optické vlastnosti blízke sklu a jeho prednosťou je, že unesie vodivú vrstvu bez straty jej vlastností a kvality. Ani tisícka ohybov displeja nespôsobí jeho predčasné starnutie. Náraz ani nešetrné zaobchádzanie displej z takéhoto materiálu nepoškodia.

Prednosťou je, že výroba polyméru nie je nákladná a možno ho v prípade potreby rolovať, aby vstúpil do výroby v lepšie skladovateľnej forme s ešte jednoduchším podávaním. Ak by si firmy novú technológiu osvojili, mohli by predĺžiť životnosť mobilných zariadení.

Ide o úplne nový smer, ktorý sa doposiaľ spájal iba so svetom ohybných displejov. V skutočnosti sa však priemysel v segmente zvyšovania húževnatosti displejov stagnuje. Či už ide o Gorilla Glass alebo zafírové sklá, obe v prípade nárazov zlyhávajú a nedokážu ochrániť displeje pred poškodením úplne spoľahlivo.

Napísali v magazíne Digital Trends.