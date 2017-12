CIA už môžete sledovať aj vy. Na Twitteri aj Facebooku

LANGLEY, BRATISLAVA. „Nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť, že toto je náš prvý príspevok na Twitteri,“ hlásal čerstvo založený účet americkej tajnej služby na populárnej sociálnej sieti. Spravodajská agentúra svoj prvý príspevok zverejnila v piatok, keď otvorila svoje účty na Twitteri aj Facebooku.

Pridala sa do čoraz väčšej skupiny spravodajských a vojenských organizácií, čo komunikujú cez sociálne siete.

Svoj účet majú jednotlivé zložky americkej armády, ale aj Secret Service, ktorá okrem iného chráni rodinu amerického prezidenta.

Ruská FSB cez sociálnu sieť informuje napríklad o tom, že na Kryme zatýka radikálov.

Príspevok odkazujúci na často používanú formulku prilákal k účtu už v prvý deň státisíce používateľov a ich počet ďalej rastie. CIA však nezožala len chválu. „Prvý príspevok CIA by bol vtipný, ak by sme odhliadli od toho, že agentúra mučí a nezákonne popravuje ľudí,“ reagoval na založenie účtu Zeke Johnson z americkej odnože Amnesty International.

Prítomnosť na sociálnych sieťach dáva silovým a bezpečnostným zložkám príležitosť komunikovať s verejnosťou bez toho, aby informácie prechádzali cez filter médií.

We can neither confirm nor deny that this is our first tweet.