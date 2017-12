Americká armáda vloží do hláv čipy, budú strážiť emócie

Elektronika implantovaná priamo v mozgovom tkanive má pomôcť vojnovým veteránom.

8. jún 2014 o 19:33 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Americká armáda chce nájsť cestu, ako v kritických situáciách zasiahnuť priamo do mysle vojakov.

Experimentálne laboratóriá DARPA zadali dva výskumné kontrakty s cieľom vyvinúť zariadenia, ktoré by monitorovali a v prípade potreby presne miereným elektrickým impulzom skorigovali skratové reakcie vojakov.

Pentagon výskum nasmeroval najmä na liečbu psychických ťažkostí veteránov. Vojaci vo výslužbe často trpia širokým spektrom psychických chorôb, s ktorými sa tradičná terapia vie vyrovnať veľmi ťažko a pomaly.

Zlý stav veteránov si nevyberá daň len v narastajúcich nákladoch na liečbu. Miera samovrážd je medzi americkými vojakmi vo výslužbe troj- až štvornásobne vyššia ako v bežnej populácii.

Nové implantáty by mohli byť relatívne lacný a efektívny spôsob, ako ich situáciu riešiť. Do mozgu pacienta by sa rozmiestnila séria drobných elektród. Drobné zariadenie by malo monitorovať elektrickú aktivitu mysle. Informácie bude odovzdávať malému čipu implantovanému v lebke. Prístroj by vedel zistiť, či pacient trpí iracionálnym strachom, alebo úzkosťou a v prípade potreby cez elektródy vyslať nápravný signál.

„Predstavte si, že si ako alkoholik túžite vypiť. Dokázali by sme ten pocit odhaliť a vnútro mozgu stimulovať tak, aby sme ho zastavili,“ citoval portál MIT Technology Review Jose Carmena z Kalifornskej univerzity, ktorá získala jeden z dvoch vládnych výskumných kontraktov.