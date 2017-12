Čína presúva svoje hory, chce viac miesta

Veľkolepé projekty menia tvár krajiny. Vedci upozorňujú, že nevieme odhadnúť ich následky.

8. jún 2014 o 19:21 Matúš Krčmárik

PEKING, BRATISLAVA. V známej čínskej legende sa starec rozhodol, že už nebude obchádzať vrchol pred domom, ale ho presunie.

Nedôverčivým susedom hovoril, že aj keby to nestihol on, podarí sa to jeho deťom a vnúčatám, stačí, ak vydržia a budú prenášať kameň po kameni. Bohov tým očaril a tí rozhodli, že sa vrch rozdelil.

Tento príbeh o vytrvalosti rád používal Mao Ce-tung. A nepriamo sa ním možno inšpirovali aj Maovi nasledovníci, čínski komunisti, ktorí v posledných rokoch vyrovnávajú vrcholy a materiálom vypĺňajú údolia, aby sa mohli mestá naďalej rozrastať.

Konajú tak bez toho, aby vedeli, čo tým spôsobujú, sporná je aj ekonomická výhodnosť projektu.

Najväčším projektom je zatiaľ úprava vrchov v meste Jan-nan, kde chcú rozlohu mesta v najbližších rokoch rozšíriť o 78,5 štvorcového kilometra.

Obrovský rozsah

„Zosekávanie“ vrcholov sa bežne používa pri pozemnej ťažbe aj v Spojených štátoch, no nikde nie v týchto rozmeroch.

„Je to ako keby ste vykonávali zásadnú operáciu na povrchu Zeme,“ napísali v komentári pre Nature čínski odborníci, ktorí varujú pred takýmito pokusmi.