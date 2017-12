Na Mesiaci objavili stopy po dávnej cudzej planéte

Nová analýza naznačuje, že Mesiac naozaj vznikol po zrážke s veľkou protoplanétou.

6. jún 2014 o 17:01 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to asi najpravdepodobnejšia hypotéza. Pred miliardami rokov narazilo do našej rodiacej sa Zeme teleso veľké asi ako planéta Mars. Táto hypotetická protoplanéta prezývaná aj Theia sa pri zrážke rozpadla na zvyšky, z ktorých sa napokon vyformoval dnešný Mesiac.

Celým problém takéhoto vysvetlenia je, že ak by do našej planéty vrazilo rozsiahle cudzie teleso, Mesiac by mal v sebe niesť stopy po takejto zrážke. Lenže ani vzorky, ktoré na našu planétu priniesli astronauti z viacerých misií Apollo, žiadne zásadné odlišnosti v izotopoch jednotlivých chemických prvkov neukazovali.

Tím Daniela Herwartza sa však na svojom vylepšenom hmotnostnom spektrometre rozhodol znovu preskúmať mesačné vzorky a niektoré kúsky Mesiaca mu poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Podrobnejšia analýza podľa štúdie v magazíne Science napokon objavila drobné rozdiely medzi Zemou a jej prirodzenou družicou. Odlišné boli pomery pri izotope kyslíka-17.

„Veľkou otázku vždy bolo, prečo nevidíme tie rozdiely," hovorí geochemik Herwartz pre magazín Nature. „Prečo sú si Mesiac a Zem natoľko podobné? Teraz je to síce iba drobný rozdiel, a to je dôvod, prečo sme ho nikdy predtým nevideli."

Podľa vedcov nový výskum podporuje tvrdenie, že dnešný Mesiac sa zrodil pri kolízii našej planéty s iným vesmírnym telesom. Jeho zloženie však bolo relatívne exotické a podobalo sa na zloženie Zeme. Výsledky tiež naznačujú, že naša prirodzená družica vznikla ako zmes Zeme a impaktoru - a to zhruba v rovnakom pomere.

Ďalší odborníci však upozorňujú na jeden zásadný problém štúdie. Pomer izotopov kyslíka sa v mesačných skalách môže meniť a vzorky z misií Apollo nemusia nevyhnutne reprezentovať celý Mesiac. Analýza by preto mala pokračovať aj v prípade ďalší chemických prvkov.

