Vedci predstavili revolučné snímanie, ukazuje čas

Vďaka štvorrozmernému rozlíšeniu videli vnútorný pohyb v reálnom čase.

5. jún 2014 o 18:03 Peter Vršanský, tp

BRATISLAVA. Bola to ďalšia z vizuálnych bariér. Tím vedcov pôsobiacich na synchrotrone neďaleko nemeckého Karlsruhe však teraz posunul hranice skúmania, pri ktorom sa používajú röntgenové analýzy. Podarilo sa im pridať do výsledkov z prístroja štvrtý rozmer - čas.

Prekonať čas

Čas bol dosiaľ pre výskumníkov problém. Dôvody boli tri, smrteľné dávky žiarenie, pridlhé expozičné časy, ktoré neumožňovali vidieť detaily, i chýbajúce metódy na správnu analýzu.

Teraz však tím podľa štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences tieto ťažkosti prekonal. Vzorky môžu vedci pozorovať naživo i detailne.

„Vedecká kinematografia používajúca ultrarýchle optické zobrazovanie je bežný nástroj na skúmanie pohybu,“ píšu výskumníci vo svojej štúdii.

„Röntgenová rádiografia napríklad zachytáva sekvencie 2D projekcií, no v mnohých prípadoch túžime po plnej priestoročasovej informácií. My predstavujeme takúto in vivo 4D zobrazovaciu techniku, vyvinutú na štúdium dynamiky malých organizmov v reálnom čase.“

Použiť v medicíne

Vedci skúmali skrutku v kolene nosánikov – chrobákov, ktoré môžeme vidieť aj na prechádzke na Slovensku. Zistilo sa, že všetky majú v kolene skrutku, ktorá sa spolu s holeňou otáča ako otvárač na víno. To má za následok, že takéto koleno chrobáka sa nikdy nevykĺbi.

Výsledok výskumu môžu teraz odborníci využiť všade v biológii i v medicíne.

doi: 10.1073/pnas.1308650111