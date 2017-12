Američania pošlú ľudí na Mars. Po roku 2037

Musíme fungovať inak, zdôrazňujú vedci. Inak sa americkí astronauti na Mars nedostanú.

5. jún 2014 o 17:57 Tomáš Prokopčák

Ďaleké cesty do kozmu umožní až nová nosná raketa SLS.(Zdroj: VIZUALIZÁCIA – NASA)

HOUSTON, BRATISLAVA. Musí sa zmeniť verejná mienka, vyvinúť, dokončiť a otestovať treba nevyhnutné technológie, zaručiť potrebné a dlhodobé financovanie až v stovkách miliárd dolárov a rátať s možnosťou, že vám pri misii astronaut zomrie.

To sú predpoklady, ktoré treba splniť v prípade, že sa Spojené štáty rozhodnú vyslať ľudí na Mars.

Nová správa americkej Národnej akadémie vied ukazuje, čo všetko treba splniť na takúto veľkolepú vesmírnu cestu. A tiež predstavuje niekoľko krokov, ktoré by mali letu človeka na červenú planétu predchádzať. Ak sa splnia, ľudia by sa mohli na marsovský studený a prašný povrch postaviť niekedy medzi rokmi 2037 až 2050.

Novú raketu

„Spojené štáty boli lídrom v pilotovanom skúmaní kozmu viac ako päť desaťročí,“ vysvetľuje v stanovisku akadémie spoluautor správy pre americký kongres Jonathan Lunine. „Technická analýza ukazuje, že v predpovedateľnej budúcnosti sú jediné dosiahnuteľné destinácie pre ľudské cesty Mesiac, asteroidy a Mars s jeho vlastnými mesiacmi.“

Dnes Američania nemajú ani vlastný dopravný prostriedok, ktorý by vyniesol ľudí do vesmíru. Po konci programu raketoplánov v roku 2011 sú odkázaní na Rusov. Aj vesmírne lode súkromných spoločností sú vzdialené najmenej niekoľko rokov.

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) však vyvíja nový nosný raketový systém aj vesmírnu loď, s ktorou by raz chcel letieť ďalej než len k Medzinárodnej vesmírnej stanici. Prvým cieľom by mohol byť Mesiac či nejaký asteroid.

„Na Mars sa jednoducho nedostaneme, ak nezačneme robiť veci inak,“ zdôrazňuje pre magazín Nature ďalší spolutvorca analýzy Mitch Daniels.

Spolupracovať s Čínou

Odborníci navrhujú, aby prvá ambicióznejšia pilotovaná vesmírna misia po desaťročiach smerovala k asteroidu. Ten by sme si predtým mohli pritiahnuť bližšie, napríklad na obežnú dráhu Mesiaca. Tam by si astronauti otestovali technológie i vesmírne manévrovanie a až potom by sa vybrali k Marsu.

Vedci však zdôrazňujú, že takáto ohromná výprava sa nezaobíde bez medzinárodných partnerov. A Spojené štáty by sa mali začať rozprávať s Čínou, pričom dnešné americké zákony zakazujú s komunistickou krajinou spolupracovať.

Pomôcť by mali aj súkromné spoločnosti, i keď odborníci zatiaľ skôr neveria, že by sa bez NASA dokázali dostať ďalšej než na blízku obežnú dráhu našej planéty.