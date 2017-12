Objavili obrovskú planétu, ktorá by nemala existovať

Astronómovia objavili priveľkú skalnatú exoplanétu Kepler-10c.

3. jún 2014 o 16:48 Tomáš Prokopčák

Systém Kepler­10 aj s planétou „c“.FOTO – Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics/David Aguilar

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Taká planéta by ani nemala existovať. Pri takej veľkosti a hmotnosti by mal vzniknúť plynný obor ako Neptún či Jupiter. No exoplanéta Kepler-10c, sedemnásťkrát hmotnejšia ako Zem, je pravdepodobne skalnatá.

„Keď sme si uvedomili, čo sme vlastne objavili, prekvapilo nás to,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia NASA Xavier Dumusque, ktorý viedol analýzu dát z vesmírneho observatória Kepler.

Veľké pevné teleso obehne svoju materskú hviezdu približne za 45 dní a na jeho povrchu je príliš teplo na život, tak ako ho dnes poznáme. Samotný planetárny systém je od nás vzdialený približne 560 svetelných rokov v súhvezdí Drak.