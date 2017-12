Dajte si pozor na útočný malvér GameOver Zeus

Komplexný škodlivý kód sa objavil aj na Slovensku.

4. jún 2014 o 0:00 SITA

V pôvodnom texte sme nesprávne uviedli, že malvér môže zabrániť pripojeniu k internetu.

BRATISLAVA. Výrobca bezpečnostného softvéru Eset upozorňuje užívateľov na škodlivý kód GameOver Zeus. Ako ďalej v utorok uviedla firma, americké orgány informovali o pripravovanej medzinárodnej akcii, ktorej cieľom je získať kontrolu nad sieťou počítačov infikovaných a riadených týmto kódom.

"Tento škodlivý kód je veľmi komplexný a skladá sa z viacerých komponentov. Keďže ide o staršiu hrozbu, antivírusová spoločnosť zachytila jej časti samozrejme aj na Slovensku a v okolitých krajinách," uviedla firma, podľa ktorej nejde o zákerný typ nákazy, ktorú by nedokázalo ošetriť kvalitné antivírusové riešenie.

"Niektoré národné bezpečnostné agentúry informujú používateľov, že majú dva týždne na vyčistenie svojich infikovaných zariadení. Nie je presne známe, čo sa môže po tomto časovom období stať, používatelia týchto počítačov sa však po tomto termíne zrejme nebudú môcť pripojiť k internetu," upozornil výrobca bezpečnostného softvéru.

Dva týždne, ktoré na odstránenie nákazy odporúčali bezpečnostné agentúry v skutočnosti znamenajú, že bezpečnostné zložky technickými prostriedkami zmiernili silu tohto škodlivého kódu, čo používateľom mierne zjednodušuje proces odstránenia tohto škodlivého kódu z infikovaného zariadenia.

Jednotlivé časti tejto hrozby sa zameriavajú na odchytávanie prístupových údajov do webových služieb, vrátane internet bankingu a informácií o číslach platobných kariet. Z infikovaného počítača dokážu odosielať spamové a phisingové emaily, ktoré môžu slúžiť na to, aby sa škodlivý kód šíril na ďalšie zariadenia.

Podľa Esetu škodlivý kód vie šíriť aj trójskeho koňa s názvom Cryptolocker, ktorý na infikovanom počítači šifruje niektoré súbory a používateľovi ich sprístupní až po tom, čo za ne zaplatí výkupné. Užívatelia by si preto mali pravidelne zálohovať údaje.

Časti škodlivého kódu sa šíria cez phisingové alebo spamové emaily, v ktorých sa užívateľa útočník pokúša naviesť k tomu, aby klikol na škodlivý link. Pod ním sa môže skrývať útočný kód alebo formulár, ktorý si od používateľa pýta rôzne prístupové údaje.

Užívatelia by mali tiež používať aspoň nejaké antivírusové riešenie, ktoré sa pravidelne automaticky aktualizuje. Zároveň by mali pravidelne aktualizovať operačný systém a jeho doplnky, to isté platí aj pre internetový prehliadač a ďalšie aplikácie.

"Keďže GameOver Zeus sa zameriava na krádež prihlasovacích údajov, Eset odporúča internetovým surferom pri každej príležitosti používať dvojfaktorovú autentifikáciu v známych webových službách ako Gmail, Facebook, Yahoo, Twitter. Túto nadstavbu ochrany treba v týchto službách zapnúť," dodáva spoločnosť.