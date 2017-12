Recenzia: Watch Dogs? Je to výborná zábava a klišé príbeh

Ulice plné ľudí, hustá premávka, zápchy a jeden počítačový systém obsluhujúci celé mesto. Vitajte vo svete, ktorému vládnu digitálni zlodeji.

4. jún 2014 o 9:55 Matúš Paculík

Watch Dogs (Ubisoft Montreal) Páči sa nám: živé mesto, grafika, je to zábava Nepáči sa nám: priemerný príbeh a hlavný hrdina Hodnotenie: 8,7

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Conquest

Kto by sa už len trápil s kradnutím vašej peňaženky. Blízka budúcnosť ukazuje čo sa môže stať, keď technológia ovládne všetky naše aktivity.

Chicago totiž kontroluje jeden operačný systém, ktorému občania zverili úplne všetko - od ovládania bezpečnostných kamier až po prístupy k svojim osobným údajom a bankovým účtom.

video //www.youtube.com/embed/TgKnILJN588

Takto má vyzerať živé mesto

Zabudnite na to, čo ste si až doteraz v hrách predstavili pod pojmom živého a otvoreného sveta. Už to nie sú len pohybujúce sa autá a bezmenní ľudia. Watch Dogs má pre každú jednu postavu meno, povolanie, prezradí vám jej záľuby a dokonca aj ročný príjem.

Hlavné ulice sú plné ľudí, ktorí sa niekam ponáhľajú, ale môžu sa aj prechádzať, prípadne telefonujú alebo sa bavia so známymi. Môžete si vypočuť ich rozhovory, môžete ich tajne odpočúvať aj sledovať.

Táto drobnosť ale dáva hre úplne nový rozmer. Už tu nie sú len bezmenné postavy potácajúce sa z jedného miesta na druhé, ale na pomery videohier takmer skutoční ľudia.

Raj pre digitálnych zlodejov

Hrdinom tak nemôže byť nik iný, ako jeden z množstva hackerov. No nie je to žiadny Robin Hood, ktorý by ukradnuté peniaze dával na charitu. Navyše, po neúspešnom pokuse o krádež si to namiesto neho odnesie jeho neter, čím sa zároveň dostaneme k hlavnej pointe celej hry.

Hľadanie človeka zodpovedného za jej smrť rozbehne celý sled udalostí, súbojov, naháňačiek v autách a najmä nabúravania sa do rôznych počítačových systémov. Tie najjednoduchšie úkony vykonáte podržaním jedného tlačidla, no náročnejšie hackovanie predstavuje niekoľko logických hádaniek.

Vývojári to našťastie neprehnali a v zajatí svojho virtuálneho smartfónu nebudete tráviť zbytočne veľa času. A o to viac si budete vychutnávať, keď sa vám podarí na diaľku ovládnuť napríklad výbušninu vo vrecku nepriateľa či keď necháte vybuchnúť transformátor v blízkosti policajta.

O dôležitosti používania moderných technológií v hre svedčí mimochodom aj to, že k samotnému návrhu systému a všetkých 2D obrazoviek bol určený až 26-členný tím grafikov a dizajnérov.

Ako ryba vo vode

Asi tak sa budete cítiť pri jazde po uliciach virtuálneho Chicaga. Auto je váš druhý domov, keďže z neho nevystúpite v mnohých misiách a dostať sa z jedného konca mesta na druhý po svojich je jednoducho nuda.

Áut je tu našťastie dostatok a na svoje si príde každý. Po uliciach sa môžete prehánť v rýchlych športových žihadlách, ale aj v terénnom SUV či v pomalej dodávke. Ich vlastnosti sú rozdielne, no vždy dostatočne zábavné na to, aby vás misie v autách nezačali nudiť.

Tá pravá zábava vás ale čaká pri útekoch, keď sa budete snažiť naplno využiť svoje schopnosti ovládania okolia. Nebude to tak len kľučkovanie pomedzi autá. Nepriateľov sa strasiete vysunutím bezpečnostných stĺpikov či otvorením mostov.

Najväčší chaos ale môžete spôsobiť, keď v správnom čase zmeníte farbu na semafore. Niekoľko zrazených áut ako z akčného filmu dokáže spomaliť každého nepriateľa.

Príbehu chýba iskra

Jedno klišé za druhým - tak sa dá v skratke popísať to, čo pre nás v hre pripravili scénáristi. Začiatok so smrťou malej netere by mal v hráčovi vyvolať patričný efekt hnevu, no najmä kvôli celkovému spracovaniu je to len úvodná animácia bez potrebnej atmosféry.

Problém s príbehom sa nesie počas celej hry. Nie že by sme sa tu vyslovene nudili, no prekvapivých momentov je tu veľmi málo a v mnohých prípadoch je to len potrebné spojivo medzi jednotlivými úlohami.

Navyše, k postave samotného Aidena nie je ľahké si vybudovať pozitívny vzťah. Je to typický mierne zarastený fešák s hlbokým hlasom oblečený v obnosenom kabáte a svetri s vysokým golierom. Nechceme ani len vedieť, ako mu v ňom musí byť teplo počas horúcich slnečných dní.

Nepomáhajú tu ani stretnutia so sestrou a synovcom. Osobné problémy sú jednoducho veľmi umelé na to, aby nás dokázali chytiť za srdce a ospravedlniť chaos, ktorý hlavný hrdina za sebou zanecháva.

PC verzia s problémami

Nielenže je hra náročná na výkon hardvéru, no prvých nedočkavcoch čakalo aj niekoľko nepríjemných prekvapení s problémovou grafikou. Bez prvej aktualizácie a optimalizovaných ovládačov to nie je stopercentný zážitok a ak nemáte trpezlivosť, kúpte si radšej verziu na Xbox One či Playstation 4.

My sme okrem PS4 verzie vyskúšali hru aj na hernom počítači a notebooku. Počítač s výkonným štvorjadrovým procesorom, 16 gigabajtami operačnej pamäti a grafickou kartou GeForce GTX 780 zvládol maximálne detaily bez problémov až s najnovšími ovládačmi od Nvidie.

Staré ovládače robili problém aj na hernom notebooku. No v deň vydania hry ich aktualizovali aj v AMD a tak sme na hernom notebooku MSI GX70 s grafickým čipom Radeon HD8970M mohli hru hrať na stredných detailoch aj vo Full HD rozlíšení bez nepríjemného sekania obrazu.

Grafická stránka hry aj napriek drobnej kritike skvelá a ak nebudete mestom len prelietať na rýchlych autách, všimnete si obrovské množstvo drobných detailov. Vývojári zašli dokonca tak ďaleko, že niektorým starším postavám trčia šedivé chlpy aj z uší a nosa.

Oplatí sa zahrať

Watch Dogs je určite hrou, ktorú by ste tento rok nemali minúť. Chicago je v podaní vývojárov z Ubisoftu skutočne živým mestom, v ktorom nájdete neuveriteľné množstvo detailov a nudiť sa nebudete ani po niekoľkých hodinách sústavného hrania.

Ak si odmyslíme drobné technické problémy PC verzie, tak jediným slabým miestom je priemerný príbeh, prípadne nudný hlavný hrdina. Jeho cesta za pomstou je vydláždená stovkami mŕtvych ľudí, vybielených účtov a zničených áut, z čoho sa slušnému človeku okamžite zakrúti hlava.

Ak môžete, siahnite po verzii hry určenej pre Playstation 4. Budete to mať bez problémov s hľadaním najnovších ovládačov a hra vám pôjde určite plynule. Navyše, výrazný grafický rozdiel tu nie je a Watch Dogs je dôkazom, že investícia do novej generácie herných konzol už pomaly začína dávať zmysel.