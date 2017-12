Pozrite si obrovský výbuch na povrchu Slnka

Nová sonda zaznamenala výbuch na povrchu našej hviezdy - v doteraz nevídanom rozlíšení.

2. jún 2014 o 11:43 Ondrej Podstupka, pst

video //www.youtube.com/embed/SuAjao9e51U

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

BRATISLAVA. Slnko vyvrhlo začiatkom mája obrovský kus svojej povrchovej hmoty. Gigantický výbuch na povrchu hviezdy zaznamenala NASA dňa 9. mája vďaka novej sonde IRIS, ktorá dokáže povrch Slnka zaznamenať v doteraz nevidenom rozlíšení.

Zábery ukazujú erupciu, ktorá vystrelila slnečnú hmotu do vesmíru rýchlosťou až 2,4 milióna kilometrov za hodinu. Do šírky záberu vo videu by sa zmestilo približne päť Zemí.

IRIS sa musí na konkrétnu časť povrchu Slnka zamerať približne deň pred tým, ako dokáže zbierať dáta.

Znamená to, že ak chcú vedci výbuch zaznamenať, musia odhadnúť, kde presne k nemu dôjde. Správne nasmerovanie sondy je tak otázkou dobrého odhadu i šťastia.