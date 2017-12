Medúzy ovládajú moria, pomáha im aj človek

Ľudia sa možno budú musieť naučiť žiť vo svete, ktorého oceány úplne zaplnili medúzy.

30. máj 2014 o 20:52 Ondrej Podstupka

Na americkej lietadlovej lodi USS Ronald Regan majú poplach. Šesťtisíc námorníkov na palube jedného z najmodernejších plavidiel amerického námorníctva prerušuje bežné činnosti a uteká na stanovištia.

O pár minút prestáva fungovať časť palubných systémov. Loď ostáva funkčná, bude však potrebovať niekoľko dní v prístave, kým sa vráti do plnej prevádzky. Približne takto mohol vyzerať incident z januára roku 2006. Nešlo o potýčku so severokórejskou loďou, sabotáž ani teroristický útok.

Prevádzku plavidla, ktorého stavba stála približne päť miliárd dolárov, ohrozili medúzy. Tisíce primitívnych morských tvorov sa dostali do chladiaceho systému, ktorý udržuje teplotu jadrového reaktora lode.

Podobné príhody sú v poslednom čase čoraz častejšie. Na jeseň minulého roku zaplavili medúzy chladenie švédskej elektrárne Oskarshamn a odstavili tak desatinu produkcie energie v krajine.

Rovnakú skúsenosť majú za sebou pobrežné elektrárne v Japonsku, Izraeli, Škótsku či na Floride. Tvory však podľa webu Quartz nespôsobujú problém len pobrežným elektrárňam.

Problémov pribúda

Medúzy v Stredomorí popŕhlia ročne približne 150-tisíc ľudí a mimoriadne jedovaté austrálske druhy majú na svedomí desiatky obetí. Zdokumentované sú aj prípady, keď roje medúz vyhladili celé populácie rýb a prevrátili rybárske lode.

Zamorenie svetových oceánov sa pritom zhoršuje a podľa niektorých teórií ide o nezvratný proces, ktorý mohol naštartovať a urýchliť človek. Podľa výskumu Lucasa Lorenza z univerzity v Britskej Kolumbii sa od päťdesiatych rokov minulého storočia zvýšil výskyt rojov medúz v hlavných morských ekosystémoch o viac ako šesťdesiat percent.

„Ak by som ukázala dôkazy, že medúzy už dnes vytláčajú tučniaky z Antarktídy, čo by ste si pomysleli? Ak by som povedala, že medúzy dokážu zničiť rybárske oblasti na celom svete a prekonať tuniaky či mečúne a vyhladovať veľryby na pokraj vyhynutia, verili by ste mi,” píše biologička Lisa-ann Gershwinová v knihe Stung! On Jellyfish Blooms and the Future of the Ocean.