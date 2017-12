Voda zaplavila dedinu? Nebola to pravda. Naj na internete #83

Ako si pomáhajú filmári i ako trávia Američania svoj voľný čas. Pravidelný prehľad toho naj na internete.

31. máj 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Hranie na diaľku

Ak sa vám cnie za vaším „klbkom“ a fotografie už nestačia, je tu Kittyo. O čo ide? Je to elektronické zariadenie, cez ktoré môžete na diaľku komunikovať s vašou mačkou. Vďaka mobilnému telefénu ju môžete zabaviť laserovým ukazovátkom, ktoré ovládate - a dokonca jej dať chutnú odmenu.

Playing

Vždy nás bavia nové pohľady na veci. A preto aj fotografie od Alexa S. MacLeana pod názvom „Playing“. Ide o fotografie zo vzduchu a séria ukazuje pohľad zhora na miesta, kam sa chodia Američania zabávať.

Budík na nohe

Neviete ráno vstať z postele? Možno pre vás by bol vhodný nápad nazvaný Acuwake. Akási ponožka, ktorá vás prebudí šteklením.

Fantastická kytica

Na Kickstarteri sa dajú nájsť projekty, ktoré vám vyrazia dych. Napríklad nás ohromila vízia kytice od Joshua Harkera. Pozostáva z dvanástich upravených kvetov a je jednoducho nádherná. A je vytlačená na 3D tlačiarni.

Z kufra

Celkom vtipne sa vyhral aj Yin Xiuzhen v jeho projekte „Portable city“. Vytvoril sochy, ktoré poskladal z cestových batožín a ich obsahov.

Zaplavená dedina

Zaplavila toto miesto voda a ľudia museli svoje domovy opustiť a prenechať ich vodnému živlu? Ale kdeže. Ide o filmové kulisy, ktoré vytvorili naživo, nie iba ako animáciu v počítači.

Yareta

Toto je „Yareta“ a preklad názvu do slovenčiny sme nenašli. Ak by ste o ňom vedeli, neváhajte nám ho napísať do komentára. Ide o rastlinku, ktorá vytvára kolónie aj na miestach, kde je naozaj sucho a horúco. Vďaka nej vyzerajú skaly naozaj ako zázrak v púšti. Mimochodom, tieto jej zhluky vraj môžu byť staré aj niekoľko storočí.

Kocky soli

Keď už sme pri tej prírode a fantastických tvaroch, takto kryštalizuje soľ. Krásne to vidieť najmä na pobreží mŕtveho mora.