Pozrite si, ako vyzerá súkromná vesmírna loď pre ľudí

Vesmírna loď pre siedmich astronautov ma spôsobiť revolúciu v dobývaní kozmu.

30. máj 2014 o 9:27 TASR

HOUSTON, BRATISLAVA.Súkromná spoločnosť SpaceX predstavila novú vesmírnu loď, ktorá by mohla do kozmu vyniesť ľudí. Na nízku obežnú dráhu by jej Dragon V2 zariadenie dokázalo dopraviť siedmich astronautov .

Podľa zakladateľa spoločnosti Elona Muska spôsobí loď revolúciu v prístupe do vesmíru. Plavidlo má prednú stranu v tvare kužeľa, pristávacie nohy a pohonný systém navrhnutý tak, aby pilotovaný stroj dokázal pristáť kdekoľvek na zemi "s presnosťou helikoptéry".

Táto technológia má umožniť rýchle a opätovné využitie vesmírnej lode. Firma tvrdí, že v minulosti sa rakety a vesmírne plavidlá vracali na zem ako ohnivé gule, čo ich prakticky zničilo.

"Toto je extrémne dôležité pri revolúcii v prístupe do vesmíru," tvrdí Musk. "Pretože kým budeme odhadzovať rakety a vesmírne lode, nikdy nebudeme mať skutočný prístup do kozmu a vždy to bude neuveriteľne drahé."

Biela kapsula obsahuje elegantný interiér so závesnými počítačovými obrazovkami na ovládacej stanici, dvojúrovňový systém sedadiel, v ktorom môže sedieť až sedem kozmonautov, a veľké okná, aby mohli obdivovať zakrivenie zeme.