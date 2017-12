Skype bude naživo prekladať hovorené slovo

Microsoft ukázal technológiu, ktorá chce búrať jazykové bariéry.

29. máj 2014 o 13:15 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Ľudstvo o tom sníva už desaťročia. Spojíte sa s kýmkoľvek na svete a bez znalosti jazyka sa s ním môžete plynule pozhovárať. Vďaka elektronickému tlmočníkovi, ktorý s minimálnym omeškaním prinesie preklad medzi jazykmi.

Microsoft tvrdí, že podobná technológia by sa mohla už čoskoro dostať do rúk obyčajných používateľov. Firma predviedla svoju obdobu technológie Google Translate, ktorá nadväzuje na telefonickú komunikáciu cez populárny softvérový balík Skype. Systém ukázala na dvojici jazykov angličtina-nemčina.

Jazyková služba najskôr prevedie hovorené slovo na písaný text, následne ho preloží do cudzieho jazyka a opäť prevedie do formy hovoreného slova. Výsledkom by mohol byť relatívne živý preklad, ktorý sa posnaží vyslovovať slová tak, aby sa podobali hovorenej reči.

Microsoft však nie je jedinou firmou, ktorá experimentuje s hovorenou rečou. Svoje technológie má Google, známe sú aj aktivity firmy IBM. No aj napriek tomu, že sa vedci a vývojári touto problematikou zaoberajú dlhšiu dobu, dodnes sa k nám dostali iba softvéry pre diktovanie textov či osobní asistenti v mobiloch.

Microsoft navyše neinformoval, kedy sa služba stane dostupnou aj pre verejnosť.

Napísali v magazíne Digital Trends.