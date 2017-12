Nový Wolfenstein je nečakane dobrá akcia (recenzia)

Pokračovanie legendárnej akcie je rýchle, krásne a zároveň desivé.

26. máj 2014 o 17:40 Matúš Paculík

Wolfenstein: The New Order (MachineGames / Bethesda) Páči sa nám: skvelá akcia, dokonalý príbeh, hudba a grafika Nepáči sa nám: nízka inteligencia nepriateľov Hodnotenie: 9,0

Predstavte si, čo by sa stalo, ak by Hitler vyhral druhú svetovú vojnu. Európa je na kolenách a keďže Američania po sérii atómových bômb kapitulovali, Európa sa zmenila na jeden veľký nacistický kontinent.

Do tohto sveta sa po pätnástich rokoch bdelej kómy preberá B. J. Blazkowicz, hlavná postava celej hernej série. Pre Američana, ktorý si každý večer spieva hymnu a má aspoň na dvoch častiach tela vytetované slovo „sloboda”, je to najväčšia facka, akú v živote dostal.

video //www.youtube.com/embed/mpqx1_Orvh4

Príbeh ako z filmu

Začiatok hry je priemerný a klišé by ste mohli rozdávať do Amerických filmových štúdií. No toto nie je akčná hra, pri ktorej máte chuť preskakovať príbehové scény. Scenáristi zo škandinávskeho štúdia Machine Games si rozprávajú silný príbeh a dobre premyslený príbeh.

Alternatívna minulosť v roku 1960 je drsným zážitkom aj bez toho, aby boli všade rozhádzané desiatky mŕtvol. Svet sa zmenil na policajný štát, prítomnosť nacistickej moci zdôrazňujú stovky bezpečnostných kamier, bez papierov sa nepohnete a ľudský život má pre nacistov cenu guľky.

Nová Veľká ríša nie je len vizuálna kulisa, prostredie funguje ako dobre premyslený koncept. Od začiatku hry cítite tlak, ktorý minútu za minútou rastie. Keď konečne objavíte fungujúce hnutie odporu, pocítite skutočnú úľavu a radosť.

Príbeh hráčovi necháva určitú mieru voľnosti a dovoľuje robiť rozhodnutia, ako sa bude vyvíjať. Keď budete napríklad sledovať psychické zrútenie člena odporu, spomeniete si, ako ste na začiatku hry poslali na smrť mladého vojaka. Množstvo podobných drobností sa rozprestiera celou hrou a scény neslúžia len ako prvoplánové spestrenia.

Milióny nábojov

Rovnako ako iné hry však Wolfenstein nešetrí násilím. Táto krvavá akcia je určená len pre dospelého hráča a deti by sa jej mali vyhnúť. Pripravte sa totiž na stovky mŕtvych vojakov a psov.

Problémom je, že inteligencia vašich protivníkov za viac ako dvadsať rokov od vydania prvého Wolfensteina nenarástla a počas tichých misií si občas nedovidia ďalej ako na špičku svojho árijského nosa.

Nový Wolfenstein je však prekvapivo skvelou akčnou hrou. Starším hráčom pripomenie klasiku, no odetú do strhujúceho vizuálneho kabáta. Samotná akcia je zábavná, dokonca zábavnejšia ako vo väčšine súčasných hier a nenudíte sa ani po hodinách hrania.

Výrazných chýb tu nájdete len pár a sú to najmä naozaj hlúpi protivníci či systém ukladania postupu v hre a návratov na tieto miesta, čo zážitok výrazne uľahčuje.