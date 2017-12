Amerika bojuje s hackermi z Číny, nedá im víza

Zákaz vstupu je odvetou za kyberútoky čínskej armády.

26. máj 2014 o 14:03 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Spojené štáty údajne zvažujú, že na svoje územie nevpustia hackerov z Číny.

Americký denník Wall Street Journal a agentúra Reuters tvrdia, že by sa to malo týkať nielen možných čínskych účastníkov veľkých konferencií DefCon a Black Hat v auguste v Las Vegas, no úrady už do krajiny nevpustili zhruba desať hacekrov, ktorí sa chceli zúčastniť minulotýždňového stretnutia v Colorade.

Zastaviť hackerov?

Zákaz vstupu pre hackerov má byť súčasťou väčšieho balíka opatrení, ktoré Spojené štáty zavádzajú proti Číne. Dôvodom sú kyberútoky a špehovanie komunistickej krajiny.

Len minulý týždeň USA obvinili päticu čínskych armádnych hackerov z útokov na americké spoločnosti - mali kradnúť obchodné tajomstvá. Bolo to podľa Ars Technica vôbec prvý raz, čo Američania formálne obvinili inú vládu z takýchto kyberútokov.

Organizátori hackerských konferencií hovoria, že zákaz vlády prakticky k ničomu nepovedie. Jednotlivé prednášky sa nahrávajú a sú prístupné na internete, či sa dajú zakúpiť na DVD.

Podhadzovať nezmysly

Kyberspory medzi USA a Čínou prebiehajú niekoľko rokov. Štátnych hackerov majú obe krajiny, a v oboch prípadoch dochádza k rutinným útokom na infraštruktúru i webstránky. Spojené štáty však hovoria o zásadnej odlišnosti: špehovanie napríklad agentúry NSA nemá viesť k získavaniu obchodných tajomstiev.

Wall Street Journal zároveň tvrdí, že americké úrady skúšajú aj nekonvenčné spôsoby, ako s cudzími hackermi bojovať. Údajne spolupracujú s istou americkou spoločnosťou, ktorá pomáha podstrčiť kyberútočníkom nepravdivé údaje.