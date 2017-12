Pozrite si, ako vyzerá slza pod mikroskopom. Naj na internete #82

Tesáky rozkošných zvierat aj svietiace mydlo. Pravidelný výber toho naj na internete.

24. máj 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Diabolské tesáky

Komu podľa vás patria tieto diabolsky vyzerajúce tesáky? Asi by ste to len tak ľahko neuhádli, no ide o zuby tuleňa krabožravého. Áno, presne to milé stvorenie, pri ktorého fotkách robí väčšina žien: „Awwww“.

Život na okraji spoločnosti

Slovenským Facebookom tento článok otriasol. Ide o dokument o živote ľudí na okraji spoločnosti v Bukurešti.

(Video obsahuje zábery, ktoré nie sú vhodné pre deti a citlivé osoby.)

Zvuk ohýba prúd vody

Zvuk vie ohýbať prúd vody? Jasné, pozrite si s nami fantastické video z experimentu skúmajúceho práve tento jav.

Vtipné reklamy

Ako urobiť reklamu na niečo, čo je vo väčšine štátov sveta zakázané verejne propagovať? Pozrite si nápady na reklamy najväčšieho svetového portálu pre dospelých.

Slzy pod mikroskopom

Pred nejakým časom obehli internet fotografie rôznych predmetov, zvierat, drôg a vecí pod elektrónovým mikroskopom. Ukázali nový rozmer vecí okolo nás. Pozrite si ako vyzerajú fotografie ľudských sĺz.

Radioaktívne mydlo

Veľmi sa nám páči nápad so svietiacim mydlom. Jeho dizajnéri ho vytvorili do tvaru a podoby častí periodickej tabuľky a poteší mále i veľké deti v nás.

Bonus: Umelecké zvony

Nás pobavili. Pozrite si video o umeleckých zvonoch na toaletu. Viac o tomto humornom projekte na Likecool.