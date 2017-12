Pozrite si, ako vyzerá svet očami 50 mobilov naraz

Čo sa stane, ak spárujete päťdesiatku smartfónov od Nokie s tabletom od Microsoftu a k tomu všetkému pridáte kus kreatívneho myslenia a filmárskej zručnosti?

23. máj 2014 o 12:45 Milan Gigel

Vznikne z toho filmový klip Living Moments, ktorý je reklamou na novú Lumiu.

Na prvý pohľad to vyzerá, ako by sa stalo čosi s časom a všetko sa zastavilo. Takmer ako vo filme Matrix, kde desiatky kamier snímali scénu v kruhovom usporiadaní. Podobne to vyzerá i teraz, len kruh nahradil oblúk na podvozku napájaný mobilným generátorom.

Paul Trillo vyrazil s netradičnou aparatúrou do ulíc New Yorku, aby natočil umeleckú snímku, ktorá nevychádza zo žiadnej známej predlohy.

Scénu snímalo päťdesiat Nokií Lumia 1020, ktoré sa podarilo vtesnať do 150 kilogramového polkruhu, aby vo vysokom rozlíšení zachytili scénu pred sebou z netradičných uhlov.

Napísali v magazíne Digital Trends.