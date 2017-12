Ukázali TOP 10 minuloročných objavov

Medzinárodný inštitút na výskum druhov oznámil desiatku najzaujímavejších druhov, ktoré objavili minulý rok.

22. máj 2014 o 14:59 Tomáš Prokopčák

1. Bassaricyon neblina

Na prvý pohľad vyzerá ako kombinácia plyšového medvedíka, prerasteného potkana a zmätenej koaly. Druh Bassaricyon neblina žije v kolumbijských a ekvádorských Andách a je príbuzný medvedíka čistotného. Váži približne dva kilogramy a v súčasnosti ho ohrozuje odlesňovanie jeho prirodzených biotopov.

FOTO - Mark Gurney / CC

2. Dracaena kaweesakii

Rastie do výška až dvanásť metrov a je prekvapením, že túto rastlinu si dosiaľ botanici nevšimli. Tento nový druh žije vo vápencových horách Thajska a Barmy a predpokladá sa, že vo voľnej prírode už žije iba dvetisícpäťsto rastlín.

FOTO - Paul Wilkin

3. Edwardsiella andrillae

Žije v Antarktíde, pod Rossovým šelfovým ľadovcom. Najväčšou záhadou tejto morskej sasanky vlastne je, ako dokáže v takýchto drsných podmienkach prežiť - je jediným známym druhom sasanky, ktorý sa uchycuje na ľade. Vedci ju objavili vďaka vrtom v ľade a drobným robotickým ponorkám.

FOTO - SCINI

4. Liropus minusculus

Drobný morský kôrovec, najmenší zo svojho rodu, žije na pobreží južnej Kalifornie. Dôležitejšie však je, že tento druh je pravdepodobne prvým, ktorý žije v severovýchodnom Tichom oceáne. Jeho telo má dĺžku iba čosi cez tri milimetre a samičky sú ešte o milimeter menšie.

FOTO - SINC / J.M. Guerra-García

5. Penicillium vanoranjei

Najväčšou zvláštnosťou tejto plesne je jasné oranžové zafarbenie jej kolónií. Vedci ju objavili v tuniskej pôde a dokáže si vytvoriť vrstvu, ktorá ju chráni pred extrémnymi suchami.

FOTO - M. Visagie, Jan Dijksterhuis

6. Saltuarius eximius

Má široký chvost, ktorý ho dobre kamufluje. Tento druh gekona má väčšie oči a štíhlejšie telo, než jeho blízki príbuzní. A dokáže veľmi dobre splynúť so svojim okolím. Biológovia na tvora narazili v lesoch severovýchodnej Austrálie.

FOTO - Conrad Hoskin

7. Spiculosiphon oceana

Sú to jednobunkové organizmy. No napriek tomu môžu dorastať až do dĺžky piatich centimetrov - čo z nich robí jednobunkových gigantov. Tohto dierkavca objavili v Stredozemnom mori, v podzemných jaskyniach na juhovýchode Španielska.

FOTO - Manuel Maldonado

8. Tersicoccus phoenicis

Baktérie málokedy považujeme za zásadne nové organizmy. Tento je však zvláštny - objavili ho totiž v miestnosti, kde sa sterilizujú vesmírne lode. Patrí tak medzi najodolnejšie mikróby, aké vôbec poznáme.

FOTO - LEIBNIZ-INSTITUTE DSMZ, JPL

9. Tinkerbella nana

Drobnučká parazitická osička má iba 250 mikrometrov. To ju robí jedným z najmenších druhov hmyzu, aké vôbec poznáme. Entomológovia na tento druh narazili v lesoch Kostariky neďaleko ich výskumnej stanice. Vedci zatiaľ netušia, čo je osičkiným hostiteľom - predpokladajú však, že to budú vajíčka iných druhov hmyzu

FOTO - Jennifer Read

10. Zospeum tholussum

Žijú takmer kilometer pod povrchom zeme, v jaskyniach západného Chorvátska. Preto tieto dvojmilimetrové slimáčiky nemajú oči a v sústavnej temnote nepotrebujú ani sfarbenie. Biológovia získali iba jediný žijúci organizmus, objavili však množstvo opustených schránok. Slimáčik je pritom pomalý ešte aj na slimačie pomery, pohne sa maximálne o pár centimetrov za týždeň.

FOTO - Jana Bedek

ZDROJ: SUNY-ESF International Institute for Species Exploration