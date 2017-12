Budete sériový vrah? Výskum ukazuje na zranenia hlavy aj traumy

Kombinácia zranenia hlavy, autizmu a traumy zvyšuje šancu násilných činov, tvrdia vedci.

21. máj 2014 o 17:03 Lukáš Onderčanin

GLASGOW, BRATISLAVA. Nielen psychosociálne faktory, ale aj vrodené choroby a úder do hlavy môžu človeka viesť k tomu, aby masovo zabíjal. V štúdii publikovanej v časopise Aggression and Violent Behavior to tvrdia vedci z Glasgowskej univerzity.

Z 239 vrahov, ktorých skúmali, 28 percent malo trpieť poruchou autistického spektra (PAS) a 21 percent utrpelo v minulosti zranenie hlavy. Viac ako polovica vrahov s PAS alebo zranením hlavy zažila traumu, ktorá im spôsobila psychický stres.

Vedci nechcú naznačiť, že ľudia trpiaci autizmom alebo s poranením hlavy majú väčší sklon stať sa vrahmi.

„Skôr upozorňujeme na to, že v rámci týchto skupín môžu byť jedinci, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť spáchania závažných trestných činov, ak sú vystavení niektorým psychosociálnym stresorom,“ povedala pre denník Independent doktorka Clare Allelyová z Glasgowskej univerzity.

Štúdia upozorňuje na vzťah medzi poruchami nervového systému a psychickými traumami ako psychické a sexuálne zneužívanie.

„Odporúčame, aby všetci zadržaní sérioví a masoví vrahovia boli hodnotení pomocou štandardizovaných nástrojov na vyšetrenie porúch mentálneho rozvoja,“ dodala Alleyová. Výskum má dokazovať aj potrebu včasnej podpory pre ľudí s autizmom.

doi.org/10.1016/j.avb.2014.04.004