Napadli eBay, obchod odporúča okamžite zmeniť heslá

Kyberútočníci napadli internetový obchod. Svojim používateľom odporúča urýchlenú zmenu hesla.

21. máj 2014 o 15:45 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Internetová aukčná sieť a obchod eBay sa stal terčom kyberútoku. Útočiaci hackeri získali údaje z jej databázy, vrátane hesiel jednotlivých ľudí. Boli síce kryptované, dnes však nie je problém podobné šifry prelomiť.

Americká spoločnosť podľa BBC tvrdí, že si zatiaľ nevšimla ďalšiu činnosť útočníkov, ani podozrivé pohyby na účtoch svojich klientov. Odporúča však zmeniť všetky prístupové heslá.

EBay tvrdí, že útok smeroval najmä na prihlasovacie údaje jej vlastných zamestnancov a tieto dáta kyberútočníci získali. Vďaka právam zamestnancov sa následne hackeri na prelome februára a marca mohli dostať ku všetkým ďalším údajom.

Útočníci získali mená zákazníkov, ich šifrované heslá, e-mailové adresy, skutočné adresy, telefónne čísla a dátumy narodenia. Americká spoločnosť si útok všimla až pred dvomi týždňami.

Podľa Cnet spoločnosť preverovala všetky svoje systémy a nezaznamenala žiadne podozrivé správanie, ktoré by sa týkalo finančných údajov či informácií o kreditných kartách.

Spoločnosť eBay vlastní aj internetový platobný systém PayPal. Tieto údaje však firma drží zvlášť a útok sa ich pravdepodobne netýkal. Problémom je však prípad, ak ľudia používajú rovnaké heslá a prihlasovacie údaje do oboch služieb.

EBay má v súčasnosti 128 miliónov aktívnych používateľov. Ak by sa kyberzlodejom podarilo získať informácie o každom z nich, bol by to ešte väčší útok, ako minuloročný prienik do spoločnosti Target. Vtedy hackeri získali dáta o 110 miliónoch zákazníkov.