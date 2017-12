Chôdza prináša ľuďom kreatívne nápady

Pri prechádzke môže vaša kreativita vzrásť až o šesťdesiat percent.

19. máj 2014 o 17:01 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Piotr Iľjič Čajkovskij sa každý deň dve hodiny prechádzal a po každom obede si malú prechádzku urobil aj Ludwig van Beethoven.

Práve takáto aktivita mohla ovplyvniť ich kreatívne myslenie. Tvrdí to štúdia v časopise Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, podľa ktorej chôdza stimuluje tvorivé procesy a podporuje kognitívne funkcie.

Zistili to lekári zo Stanfordovej univerzity na základe experimentov s viac ako 176 vysokoškolákmi. Mali splniť sled úloh pri sedení a následne pri chôdzi na bežiacom páse či vonku. Výskum ukázal, že prechádzanie zvýšilo kreativitu v priemere o šesťdesiat percent.

Dokonca aj chôdza na bežiacom páse pri pohľade na holú stenu produkovala dvakrát toľko kreatívnych odpovedí ako pri sedení za stolom.

„Myslela som si, že prechádzka po vonku prekoná na celej čiare všetky ostatné možnosti, ale chôdza na bežeckom páse aj v malej nudnej miestnosti viedla tiež k dobrým výsledkom,“ dodala pre Stanford News Marily Oppezzoová z výskumného tímu.

Chôdza má aj zdravotné výhody. Znižuje riziko ochorenia srdca a mozgovej mŕtvice. Rovnako tiež stabilizuje krvný tlak a znižuje cholesterol. Lekári preto odporúčajú 30 minút svižnej chôdze denne.

doi: 10.1037/a0036577