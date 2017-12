Vedci chcú zo svetla vytvoriť hmotu

Trvalo osemdesiat rokov, kým fyzici prišli na spôsob, ako overiť dávnu hypotézu.

19. máj 2014 o 16:57 Tomáš Prokopčák

Zmeniť svetlo na hmotu je teoretický možné. Dosiaľ sa to v laboratóriu nepodarilo.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – CDS/CERN)

LONDÝN, BRATISLAVA. Tá myšlienka sa objavila pred osemdesiatimi rokmi. A bola by jedným z najelegantnejších dôkazov Einsteinovho tvrdenia, že hmota a energia sú navzájom previazané. Zobrali by ste totiž svetlo, dvo?jicu fotónov, zrazili ich a nakoniec by ste z nich vytvorili hmotu.

Odborníci si dlho mysleli, že v laboratórnych podmienkach sa tento experiment nedá vykonať. Teraz však fyzici ukázali návod, ako by sa z takéhoto svetla hmota a antihmota dali naozaj vytvoriť. Tvrdia, že experiment môže byť hotový v priebehu jediného roka ­ všetky potrebné technológie sú už k dispozícii.

Laser a zlato

V roku 1934 Gregory Breit a John Wheeler prišli s hypotézou, že dvojica fotónov môže vytvoriť elektrón a pozitrón, jeho náprotivok z antihmoty. Stačí ich iba poriadne zraziť. Problémom však bolo to „poriadne“. Obaja teoretickí fyzici preto neverili, že ich nápad sa podarí niekedy experimentálne overiť.

Dnes však vedci dokážu zopakovať podmienky, ktoré vo vesmíre panovali len desiatky sekúnd po veľkom tresku. A podľa štúdie v magazíne Nature Photonics majú nástroje, pomocou ktorých by mohli vznik hmoty zo svetla aj experimentálne potvrdiť.

„Všetci fyzici považovali ich teóriu za správnu. No ani Breit a Wheeler neočakávali, že sa dokáže v laboratóriu,“ hovorí podľa vyhlásenia londýnskej Imperial College fyzik Steve Rose. „Dnes sme ukázali, že sa mýlili.“