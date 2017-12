Blokujete reklamu na webe? Možno si spomaľujete počítač

Rozšírenie AdBlock Plus pre prehliadač Firefox zvyšuje nároky na operačnú pamäť počítača aj pri reklamách, ktoré vám neukáže.

19. máj 2014 o 12:00 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to oslobodzujúci pocit, ak sa z webových stránok vytratí všetka rušivá reklama. Nemusí to však znamenať, že rovnakú úľavu pocíti aj váš počítač. Nový prieskum naznačuje, že v niektorých situáciách môže filtrovanie reklamy spomaliť načítavanie stránok, článkov a odozvu počítača.

Na zvláštne správanie doplnku AdBlock Plus v internetovom prehliadači Firefox prišiel Nicholas Nethercote, ktorý sa pokúšal zistiť, kde sa strácajú pri surfovaní drahocenné megabajty operačnej pamäte jeho počítača.

Pri postupnom hodnotení doplnkov a internetových prehliadačov zistil, že kombinácia AdBlock Plus s Firefoxom nie je najšťastnejšia. Čím viac reklamy na stránkach je, tým viac sa zvyšujú nároky na operačnú pamäť.

To v prípade notebookov či slabšie vybavených stolových počítačoch môže znamenať rapídne zníženie odozvy. Obzlvášť v prípade, ak máte otvorených veľa záložiek. Ak filter vypnete, všetko akoby bežalo omnoho rýchlejšie.

V iných prehliadačoch sa podobné problémy nevyskytli, i keď existuje jeden náznak podobného správania v Chrome.

Čo to pre vás znamená? Ak vám AdBlock Plus ukrajuje z operačnej pamäte primnoho, buď zmeňte tento doplnok za iný, alebo premigrujte z Firefoxu na náhradný prehliadač. Aspoň do chvíle, kým vývojári problém neopravia.

Napísali v magazíne Digital Trends.