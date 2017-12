Súkromný Dragon sa vrátil z vesmíru

Nákladná kozmická loď spoločnosti SpaceX sa úspešne vrátila späť na zem.

19. máj 2014 o 4:57 TASR

HOUSTON, BRATISLAVA. Komerčná nákladná loď Dragon sa v noci na pondelok po 28 dňoch vrátila na Zem z Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, z ktorej priviezla vzorky i opotrebované zariadenie pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Loď po nedeľňajšom úspešnom odpojení od ISS dosadla po asi piatich hodinách pomocou padáka do Tichého oceánu, približne 480 kilometrov západne od pobrežia mexického polostrova Baja California.

"Vitaj doma, Dragon!" uviedla spoločnosť SpaceX, ktorá loď Dragon vyvinula, na sociálnej sieti Twitter.

Dragon doviezol z vesmírnej stanice späť takmer 1600 kilogramov vedeckých vzoriek, opotrebovaných prístrojov a ďalšieho vybavenia vyžadujúceho si obnovu.

Nákladná loď odštartovala so zásobami pre astronautov na ISS s viac ako mesačným oneskorením 18. apríla. So stanicou sa spojila o dva dni neskôr. Bol to jej celkovo tretí z 12 zazmluvnených zásobovacích letov.

Za zásobovanie ISS platí americká vesmírna agentúra NASA spoločnostiam SpaceX a Orbital Sciences. SpaceX má záujem aj o prepravu astronautov, čo však bude možné najskôr v roku 2017. Astronautov po ukončení prevádzky amerických raketoplánov v roku 2011 momentálne prepravujú ruské lode Sojuz.