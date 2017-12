Vedci našli najväčšieho tvora, aký kedy kráčal po zemi

Nový druh dinosaura bez mena mal štyridsať metrov. A dosahoval až dvadsaťmetrovú výšku.

17. máj 2014 o 17:42 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Pokojne to môžu byť najväčšie tvory, aké sa kedy prechádzali po súši. Paleontológovia totiž v Argentíne narazili na obrovské fosílie, ktoré hovoria o ohromných rozmeroch tvorov, ktorým približne pred stovkou miliónov rokov kosti patrili.

Výpočty ukazujú, že nové dinosaury mali takmer osemdesiat ton a boli ešte ťažšie, ako predchádzajúci držiteľ tohto rekordu, ich dinosaurí príbuzný argentinosaurus.

Odborníci predpokladajú, že sa jedná o nový druh zo skupiny titanosauria, medzi ktoré patria najväčšie suchozemské tvory v histórii našej planéty.

Dva kamióny za sebou

Na začiatku objavu bola trocha šťastia. Miestny farmár narazil na zvláštny útvar v patagónskej zemi.

Tím z miestneho Múzea paleontológie Egidio Feruglio následne pozostatky preskúmal a zistil, že sa jedná nielen o nový druh, ale pravdepodobne o dosiaľ najväčšieho známeho sauropoda. Napokon vedci odkryli fosílie siedmich zvierat, viac ako stovku jednotlivých kostí.

„Veľkosť tých kostí presahuje akékoľvek dosiaľ známe gigantické tvory. Môžeme preto hovoriť o najväčšom zvierati, ktoré kedy kráčalo na Zemi,“ zdôrazňuje pre BBC výskumný tím pod vedením Jose Luisa Carballida. „Ak by sa postavil so vzpriameným krkom, mal by zhruba dvadsať metrov.“

Ohromný dinosaurus zatiaľ stále bez oficiálneho označenia žil podľa odborníkov niekedy pred 95 až sto miliónmi rokov a bol bylinožravcom. Podobne, ako jeho podobne veľkí príbuzní.

„Tento však pripomínal dva kamióny aj s prívesmi – ak by ste ich teda zaparkovali jeden za druhým,“ tvrdí aj podľa denníka Guardian Carballido. „Je to skutočný paleontologický poklad. Narazili sme na množstvo prakticky nedotknutých pozostatkov, čo je nezvyčajné.“

video //www.youtube.com/embed/4-Y0t2wbuto

Zložité odhadovanie

Odborníci však pripomínajú, že označenie „najväčší tvor na Zemi“ je vcelku problémom. Kľúčové sú totiž metóda a následný odhad, podľa ktorých veľkosť a hmotnosť takýchto dinosaurov vedci určujú. Chýbajú tiež kompletné kostry.

V prípade argentinosaura sa napríklad predpokladalo, že mohol vážiť až sto ton. Neskôr však vedci odhad znížili na približne sedemdesiat ton. Nový dinosaurus by bol v takom prípade väčší a ťažší.