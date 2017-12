Zalietali sme si na stíhačke Gripen, nanečisto

Boli sme si zalietať na leteckom simulátore švédskej stíhačky. Podobný používajú aj profesionáli.

18. máj 2014 o 15:10 Dominik Holič

BRATISLAVA. Natrénovať si konkrétne misie, krízové situácie aj základné ovládanie lietadla. Tak vyzerá softvér, na ktorom cvičia piloti stíhačiek Gripen od spoločnosti Saab.

Jeho hardvérových podôb existuje niekoľko - od celého dómu s kokpitom až po zjednodušenú verziu s niekoľkými displejmi. Práve tento model bol dostupný aj na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky v Bratislave. Zalietať sme si boli aj my.

video //www.sme.sk/vp/29920/

Citlivé ovládanie

Sedadlo, joystick i pedále na brzdenie sú intuitívne, väčším problémom je pomocou pedálov manévrovať do strán. No s pomocou inštruktora vzlietnete: dve zelené línie sa tiahnu krížom cez obrazovku, v ktorej strede vidíte akýsi zameriavač.

Ak pretne jednu z línií, objaví sa kurz a keďže stúpate, spodná naznačuje horizont a trafením vrchnej dosahujete konštantné stúpanie o desať stupňov.

Samotné ovládanie je neskutočne citlivé, čo vysvetľuje, prečo budúcich pilotov bez poriadneho výcviku nepustia do stroja skôr, ako maj stíhačku dokonale zvládnutú. No aj napriek tomu dokážete aj vy urobiť piruetu do strany či loop - teda joystick dlho doľava a dlho k sebe.

Radar medzičasom neukazuje žiadne červené symboly, takže nebezpečenstvo od nepriateľov nehrozí, v diaľke sú iba zelení spojenci. Trasu misie má pilot podrobne znázornenú, akurát nie je príliš čas sa jej venovať.

Namiesto toho vám inštruktor ukáže, ako si z arzenálu zvoliť ľavú raketu. Spozorniete, pretože medzičasom vám radar ukazuje neznáme lietadlo napravo za vami. Nenápadne sa pýtate, či ak sa otočíte, bude stroj v dohľade.

Najťažšie je pristáť

Možný protivník je priďaleko tak vystrelíte ľavú raketu na prázdno do vzduchu, následne sa natočíte smerom k zemi a odpálite aj pravú raketu. Nech aspoň čosi vybuchne. Efektnú explóziu nevidno, ale základný tréning ste splnili. Nasleduje pristátie.

Pri poslednom manévri vás znovu navádza krížik v strede obrazovky, no zmestiť sa do stredu medzi dva indikátory rádiosignálov, ktoré označujú runway, vám príliš nejde. Počítač vás však párkrát upozorní, že letíte príliš nízko.