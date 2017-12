Americký štát prikázal diaľkový vypínač pre mobily

Nové opatrenie má znížiť kriminalitu, ktorej cieľom sa stali drahé smartfóny a tablety.

16. máj 2014 o 11:45 Milan Gigel

SAINT PAUL, BRATISLAVA. Je to problém, ktorý trápi občanov USA už niekoľko rokov. Drahé smartfóny a tablety sa stali pre kriminálnikov natoľko populárnymi, že kvôli ich získaniu neváhajú použiť aj drobné násilie. Krádeže technológií sa podpísali na prudkom náraste kriminality.

Minnesota, rovnako ako iné štáty v krajine očakáva, že situáciu by mohla zlepšiť relatívne jednoduchým riešením. Znížením hodnoty kradnutých zariadení na čiernom trhu natoľko, aby sa stali pre zlodejov a násilníkov nezaujímavé.

Pomôcť by mali technológie. Diaľkový vypínač dokáže premeniť smartfón alebo tablet na nefunkčnú tehlu bez možnosti neautorizovaného uvedenia do opätovnej prevádzky. Má stačiť jediné pripojenie k mobilnej sieti alebo internetu, aby zariadenie prestalo fungovať. A to nielen na domácom trhu, ale všade vo svete.

Myšlienka, o ktorú sa už dlhšiu dobu zaujíma Kalifornia či New York, sa teraz stala povinnou v Minnesote. Nový zákon nariaďuje, že každý mobil predaný v štáte musí takúto technológiu obsahovať, prípadne musí umožňovať jej bezplatné doplnenie.

Súčasťou novej legislatívy sú opatrenia, ktoré sa týkajú adresnosti výkupu a predaja mobilov z druhej ruky. Očakáva sa, že rovnaká iniciatíva sa presadí aj v ostatných štátoch USA.

Napísala britská BBC.