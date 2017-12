Príliš veľa hádok škodí zdraviu

Hádky môžu viesť k zvýšenému riziku predčasného úmrtia.

15. máj 2014 o 17:13 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Časté hádky s partnerom, priateľmi alebo príbuznými môžu zvyšovať riziko srdcových ochorení či mŕtvice v strednom veku. Tvrdí to štúdia publikovaná v časopise Journal of Epidemiology and Community Health.

Vedci z Kodanskej univerzity skúmali vzťah medzi stresujúcimi sociálnymi vzťahmi a predčasnou smrťou u takmer desaťtisíc mužov a žien vo veku 36 až 52 rokov. Všetci sa totiž zúčastnili na miestnej štúdii práce, zdravia a nezamestnanosti.

Výskumníci navyše od roku 2000 do roku 2011 pozorovali ich zdravie a zistili, že časté obavy a požiadavky partnerov a detí boli spojené s päťdesiat­ až stopercentným zvýšením rizika úmrtia.

Nezamestnaní mali oveľa vyššie riziko úmrtia ako tí, ktorí mali prácu. Štúdia ukázala, že muži boli obzvlášť citliví na požiadavky svojich partneriek a mali tak vyššie riziko úmrtia ako muži obvykle. Podľa vedcov je dôležité naučiť sa riešiť konflikty.

„Zasiahnuť do konfliktov, a to najmä u tých, ktorí sú bez práce, môže pomôcť obmedziť predčasné úmrtia spojené so stresujúcimi faktormi zo sociálnych vzťahov,“ dodala podľa BBC Rikke Lundová z Kodanskej univerzity.

Doi: 10.1136/jech-2013-203675