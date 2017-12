Možno našli vrak Santa Marie, lode Krištofa Kolumba

Pri Haiti zrejme objavili zvyšky lode, na ktorej Krištof Kolumbus objavil Ameriku.

13. máj 2014 o 15:28 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. Je to jedna z najslávnejších lodí v dejinách. Práve na Santa Marii, najväčšej z jeho malej flotily troch lodí, sa plavil Krištof Kolumbus, keď 12. októbra 1492 jeho námorníci uvideli prvé ostrovy Karibiku. Pre Európanov vtedy Kolumbus objavil nový kontinent – Ameriku.

Santa Maria, loď s jednou palubou a tromi sťažňami, dlhá 36 metrov, sa z prvej Kolumbovej cesty nevrátila, pretože sa potopila. Americký podmorský výskumník Barry Clifford teraz tvrdí, že po vyše päťsto rokoch našiel jej vrak, ktorý sa nachádza pri pobreží Haiti. Ak by sa jeho nález potvrdil, bol by to jeden z najväčších podmorských objavov v dejinách archeológie.

Ku dnu na Vianoce

Santa Maria sa potopila 25. decembra 1492 na útesoch pobrežia ostrova Hispaniola, keď pri kormidle stál neskúsený mladý námorník. Kolumbus blízko miesta založil osadu La Navidad (Vianoce), použil na jej výstavbu časť trámov z lode. Naspäť do Európy sa v marci 1493 vrátil na zvyšných dvoch lodiach Pinta a Niňa, časť námorníkov nechal v osade.

Barry Clifford hľadal Santa Mariu pri haitskom pobreží mnoho rokov. „Pre mňa je to Mount Everest vrakov lodí,“ povedal pre CNN 68­ročný výskumník. Nie je žiadny neznámy samozvaný dobrodruh. Preslávil sa viacerými objavmi, v roku 1984 napríklad našiel vrak lode Whydah z 18. storočia, ktorý bol prvým overeným zachovaným vrakom pirátskej lode.

Na súčasnú loď, pri ktorej je Clifford presvedčený, že ide o Santa Mariu, narazil už v roku 2003. Našli ju na severnom pobreží Haiti. Vo vraku tiež objavili aj kanón. Mysleli si však, že delo (loď ich mala spolu štyri) pochádza z iného obdobia, a tak hľadali ďalej. Celkovo preskúmali stovky objektov v oblasti.

Clifford pre CNN spomína, že pred dvoma rokmi uvidel delo, ktoré pochádza z toho obdobia. Až neskôr si uvedomil, že kanón z Kolumbovej éry videl vo vraku. Tento mesiac sa tam vrátil.

Podľa britského denníka Independent však nanešťastie všetky viditeľné diagnostické objekty vrátane kanóna medzitým ulúpili zlodeji. Z predchádzajúceho výskumu ich však má odfotené.

Clifford si je tak istý, že ide o Santa Mariu. Naznačujú to aj ďalšie dôkazy: loď sa nachádza presne v oblasti, kde mala stroskotať, neďaleko osady La Navidad. Vrak má správnu veľkosť, rovnako na nej objavil aj kamene, ktoré by mali pochádzať zo severného Španielska, kde v druhej polovici 15. storočia loď postavili.

Nasledujú archeológovia

„Všetky geografické, archeologické aj dôkazy podmorskej topografie silno naznačujú, že tento vrak je Kolumbova slávna vlajková loď Santa Maria,“ povedal Barry Clifford pre Independent.

Teraz by mal nasledovať podrobný archeologický prieskum, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil tvrdenia výskumníkov. Ak sa to potvrdí, mohla by to byť dobrá správa aj pre turizmus na Haiti, jednej z najchudobnejších krajín sveta.

„Ideálne, ak vykopávky pôjdu dobre, čo závisí od zachovania potopeného dreva. Potom bude možné vytiahnuť zvyšky lode von, zakonzervavovať ich a potom ich vystaviť v nejakom múzeu na Haiti,“ povedal Clifford pre britský denník. Loď sa podľa neho nachádza iba tri až päť metrov pod hladinou mora.