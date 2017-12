Dell chce najlepší ultrabook na svete, otestovali sme ho

Je výkonný, ľahký, spĺňa vojenský štandard odolnosti a neublíži mu ani trocha vody. Taký je nový ultrabook Dell Latitude, na ktorý ale potrebujete viac, než len bežný rozpočet.

19. máj 2014 o 14:00 Matúš Paculík

Dell Latitude E7440 Touch Páči sa nám: bezchybná konštrukcia, Full HD rozlíšenie, dobrý výkon Nepáči sa nám: vysoká cena, hlučnosť v záťaži Cena: od 1499 eur Hodnotenie: 8,9

Produkt na test zapožičala spoločnosť Dell.

Dell Latitude E7440 nie je ultrabook, s ktorým sa budete chváliť kamarátom a určite to nie je ani náhrada za bežný domáci počítač. Jeho vysoká odolnosť z neho však robí profesionálny pracovný nástroj, s ktorým môže denne vyrážať do terénu.

S váhou pod dve kilá

Základná konfigurácia pridá do vašej tašky tašku približne 1,6 kilogramu. V plnej konfigurácii so všetkými komponentami a výkonnejšou batériou je o dvesto gramov ťažšia.

Nie je to veľa, nakoľko celé telo ultrabooku je spevnené odolnou kovovou konštrukciou. No to nezistíte okamžite, kedže výrobca použil špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá na dotyk pôsobí veľmi príjemne.

Veko displeja je v závislosti od konfigurácie buď z hliníku, alebo z uhlíkových vlákien. Kovové pánty by vás určite nemali zradiť, navyše dokážu pevne udržať veko v nastavenej pozícii. Plastová tak zostala len batéria, keďže kov nájdete aj na spodnej časti zariadenia.

Ultrabook mimochodom vyhovuje náročnému štandardu Americkej armády MIL-STD-810. Výrobca garantuje, že prežije až 120 hodín v aute vystavenému priamemu letnému slnku.

Znesie aj trochu vody

Nemyslíme tým ale pollitrový pohár horúceho čaju. Klávesnica trochu vody znesie, no väčší objem už môže narobiť škody. Samotné klávesy sú ale odlišné od toho, čo môžete vidieť pri väčšine konkurenčných zariadení.

Aj napriek rozdielnemu dizajnu je písanie veľmi príjemné. Klávesy majú adekvátny zdvih a dobre nastavený odpor, ktorý vám nebude vadiť ani pri písaní dlhšieho textu. Počas nočnej práce môžete navyše využiť biele podsvietenie s nastaviteľnou intenzitou.

Touchpad má iba priemernú veľkosť, keďže v ňom nie je integrovaná dvojica tlačidiel. Je presný, no pri viacdotykových gestách nie sú reakcie vždy úplne spoĽahlivé. Nad touchpadom vás nájdete ďalšiu dvojicu tlačidiel a nechýba ani trackpoint.

Reaguje aj na dotyk

Displej s uhlopriečkou 14 palcov môžete vyklopiť do úplne vodorovnej polohy a ovládať ho dotykom. Skôr ako umastený displej ale oceníte jemné Full HD rozlíšenie, povrch odolný voči poškriabaniu a vynikajúce pozorovacie uhly.

Horšie to je s intenzitou podsvietenia, jej rovnomernosťou a lesklú povrchovú úpravu budete pri práci na cestách preklínať. Dell má v ponuke aj lacnejší displej s HD rozlíšením a bez možnosti dotykového ovládania. Tomu sa rad’ej ďaleko vyhnite, nakoľko je na prácu nevhodný.

Aby sme boli spravodliví, ovládanie dotykom tu má len minimálny význam. Pri práci reálne využitie nemá a ťukanie po displeji vás v bežných aplikáciách prestane baviť hneď v prvý deň.

Pozor na konfiguráciu

Parametre Procesor Intel Core i5-4350U

Grafický čip Intel HD 5000

8 GB RAM

256 GB SSD disk

14” Full HD displej, dotykový

LAN, 2x USB 3.0, HDMI, miniDP

Wi-Fi, Bluetooth, 3G

33,7, x 23,2 x 2,1 mm

Hmotnosť 1,83 kg

Windows 8.1 Pro

Ak plánujete na ultrabooku robiť aj niečo iné, ako len pracovať v kancelárskom balíku, dajte si pozor na konfiguráciu. Na bežnú prácu spoľahlivo stačí aj základný procesorom Intel Core i5-4200U (pre Slovensko určený Core i5-4300U).

Za príplatok môžete mať v zahraničí vyšší model s označením Core i5-4350U, ktorý má vyššie pracovné frekvencie a výkonnejší grafický čip. Nie je to ale 300 MHz rozdiel, ktorý je zaujímavý. Dôležitejšia je rozšírená hardvérová podpora virtualizácie, ktorú ocenia hlavne vývojári.

Zvyšok vnútra si vyskladáte podľa svojich predstáv. Základné štyri gigabajty operačnej pamäte a SSD disk s kapacitou 128 gigabajtov nie je úplne oslnivá kombinácia, hlavne keď zvážite cenu. Oveľa lepšie sa pracuje s ich dvojnásobnou kapacitou, ktorá by už mala byť v tejto dobe štandardom pre profesionálny pracovný nástroj.

Filmy a hry k pracovnej náplni síce nepatria, no latitude E7440 si s nimi poradí. Pri hrách si oddýchnete len so staršími, prípadne graficky menej náročnými titulmi. Prekvapivo dobré sú reproduktory, ktoré môžete využiť aj na niečo iné ako len systémové zvuky.

Výsledky testov

PCMark8 Home score 2363 Creative score 2705 Cinebench R10 1 CPU 5233 x CPU 10737 CrystalDiskMark Rýchlosť čítania 506 MB/s Rýchlosť zápisu 420 MB/s Resident Evil 5 DX11 1366x768 30,4 1920x1080 20,5

Bezpečnosť nadovšetko

Ochrana dát je jedným z dôvodov, prečo je séria notebookov Latitude tak drahá. Vaše citlivé súbory ochráni výrazne lepšie, ako bežný notebook. No nie je to len o softvéri, ktorý vás účinne chráni pred malvérom, či vírusmi.

Vo vnútri sa totiž nachádza špeciálny čip, ktorý v sebe bezpečne uchováva používateľské heslá a poverenia nezávisle od použitého operačného systému a pevného disku. Samozrejmosťou je čítačka odtlačkov prstov prepojená s TMP čipom a bezkontaktná čítačka kariet typu Smart Card.

Svoje dáta si môžete ochrániť aj na externých zariadeniach a v cloudových službách. Spravovanie zariadenia na diaľku umožňuje technológia Intel vPro, s ktorou môžete napríklad vymazať pevný disk aj po tom, ako k nemu stratíte prístup.

Keď sa chyby hľadajú len ťažko

K pracovnému ultrabooku tak, ako si ho predstavuje Dell, nemáme veľa pripomienok. Odhliadnuc od vysokej ceny nám prekážalo len hlučnejšie chladenie v záťaži a lesklý povrch displeja. Prvý problém síce neodstránite, no ak nepotrebujete dotykové ovládanie, môžete si kúpiť ultrabook aj s matnou obrazovkou.

Kvalita prevedenia je vynikajúca. Zariadenie je pevné, vydrží aj drsné zaobchádzanie, vysoké teploty a vaše citlivé dáta zostanú ochránené aj pred zlodejom. V plnej konfigurácii je Dell Latitude E7440 veľmi dobrý a hlavne výkonný pracovný nástroj.

Na jedno nabitie vydrží približne jeden pracovný deň, čiže osem hodín. No časté prezeranie webu a pozeranie filmov túto dobu môže skrátiť aj o viac ako dve hodiny.

